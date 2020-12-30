Война в Нагорном Карабахе поставила под угрозу суверенитет Армении и Азербайджана

Победа Баку в Нагорном Карабахе создала угрозу потери суверенитета не только для Армении, но и, парадоксальным образом, для самого Азербайджана. Турция, активно поддержав его во время войны, устроила на Южном Кавказе настоящий геополитический «шторм».

Чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, России стоит модернизировать ОДКБ и ЕврАзЭС, способствовать формированию в Ереване устойчивого пророссийского правительства, а также усилить свое военное присутствие в Армении и самом Карабахе. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший итоги армяно-азербайджанского конфликта и его возможные последствия.

29 декабря Минобороны Турции сообщило об отправке в Агдам группы из трех десятков своих офицеров, которые будут работать в мониторинговом центре по Карабаху. В этот же день российские военнослужащие миротворческого контингента в Карабахе на полигонах «Степанакерт» и «Мартакертский» приступили к плановым занятиям по боевой подготовке.

В свою очередь, азербайджанские военнослужащие, пользуясь пассивностью Еревана и тем фактом, что новая линия соприкосновения в Карабахе до сих пор не имеет четкой демаркации, попытались «отжать» половину армянского села Шурнух. Тем временем в Ереване продолжались протесты оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Накануне Минобороны Азербайджана заявило о нападении «армянской вооруженной группировки» на азербайджанские позиции у села Агдам в Гадрутском районе.

Как видим, ситуация в пятиугольнике Россия—Армения—НКР—Азербайджан—Турция продолжает активно развиваться и после официального прекращения военных действий. Что ж, канун Нового года — это традиционное время подведения итогов и составления прогнозов. Давайте подведем геополитические итоги недавнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и на их основе попробуем заглянуть в будущее. Так сказать, постараться предугадать последствия.

«Железный кулак» остановили русские

Давайте сразу начистоту: спланированную турецким Генштабом и азербайджанскими генералами (именно в такой последовательности) наступательную операцию вооруженных сил Азербайджана «Железный кулак» в Карабахе остановили не Степанакерт с Ереваном, а Москва. Точнее, крайне оперативное развертывание в регионе крупного российского миротворческого контингента в лице 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады. Таким образом, главным сдерживающим фактором для продолжения «Железного кулака» послужила военно-политическая мощь России и влияние ее президента Владимира Путина.

Но важно понимать, что заявление о прекращении огня отнюдь не расставило все точки над «i» в армяно-азербайджанском конфликте. Безусловно, Азербайджан в значительной мере достиг своих целей по возврату территорий в Карабахе. Но после этого бенефициаров войны не стало меньше ни внутри страны, ни за ее пределами.

На протяжении всей современной истории Баку в качестве национальной идеи продвигал установку на националистическое превосходство и реванш за поражение в войне 1992–1994 годов. Теперь будущее Азербайджана будут определять не просто идеологи, но уже состоявшиеся победители, поэтому в стране кратно вырастет влияние армии и условной партии «войны». Азербайджан не отказался от территориальных претензий в отношении НКР (точнее, в отношении «оккупированных азербайджанских территорий») и все активнее видит себя региональным лидером.

После окончания «Железного кулака» радикально поменялась риторика и поведение президента Азербайджана Ильхама Алиева, который не скрывает своего превосходства и презрения в отношении как премьер-министра Армении, так и международных институтов, например ОБСЕ. В скором времени Алиев неизбежно станет заложником идеологии и риторики партии «войны».

Своей победой в Карабахе Азербайджан во многом обязан масштабной политической и военно-технической помощи, которую ему оказала Анкара. Неудивительно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает итоги азербайджанской операции «Железный кулак» как собственную победу, фактическую и методологическую.

Не менее важным итогом карабахской войны для Эрдогана является признание верности метода агрессивного продвижения Турцией своих интересов через экспорт войны и военных технологий. Турецкий президент, видимо, полностью уверился в том, что военный путь продвижения идей является для Анкары единственно верным. Турция создала анклав в Сирии, организовала силовую поддержку своих конфидентов в Ливии, «вломилась» в Средиземном море в зону экономических интересов Греции, и стала, пожалуй, главным бенефициаром успешной военной операции Азербайджана в Карабахе.

Известно, что в боевых действиях против армян принимала участие не только военная техника, поставленная Турцией Азербайджану, но и до 1500 турецких военнослужащих — военные советники от Генштаба до батальона включительно, операторы БЛА и ПТРК, а также технические специалисты систем вооружения.

Более того, стянутые к границам Армении турецкие вооруженные силы стали одной из весомых причин (или, как минимум, убедительным поводом) для отказа Еревана от переброски своих кадровых частей на помощь Армии обороны НКР, вынужденной в одиночку отражать азербайджанское наступление. Эрдоган недвусмысленно угрожал Пашиняну вступить в войну, если тот решится двинуть войска Армении в Арцах. Армянский премьер-министр уступил и проиграл.

Казалось бы, Эрдогану остается лишь пожинать плоды своей виктории, но не все так просто. Дело в том, что заложником успеха теперь становится не только Алиев, но и привыкший регулярно «ставить все на красное» президент Турции. Выбранный им агрессивный способ продвижения своих интересов вынуждает его постоянно поднимать ставки, а любая неудача немедленно превратится в сильнейший удар по репутации «султана Реджепа». Подобная узость пространства для маневра рано или поздно поставит Эрдогана в положение крайне неприятного цугцванга.

В состоянии перманентного хаоса

Спасенная Россией от полного разгрома Армения потеряла в Карабахе самоуважение, а также множество людей и территорий. Сейчас страна находится в состоянии перманентного хаоса. Показательно, что военное поражение не отрезвило власти Еревана и не стало причиной консолидации населения и национальных элит.

Складывается впечатление, что армяне буквально до самого начала азербайджанского наступления 27 сентября не понимали масштаба и возможных перспектив военной катастрофы, от которой их отделял буквально шаг. Боевые действия показали полный развал и фактический паралич армянского государственного аппарата, а заодно — безволие руководства страны и нежелание Еревана защищать Арцах.

Судя по поведению Пашиняна и его окружения, нежданно (на самом деле, конечно, нет) свалившаяся на этих людей война стала для них раздражающей и надоедливой неприятностью, которую эти люди старались игнорировать, в меру возможностей самоустраняясь от принятия важнейших решений. Попутно армянские власти сознательно дезориентировали собственное население, до последнего скрывая факт развала обороны Арцаха.

В таких условиях, когда старые «домашние заготовки» против противника не сработали и не остановили продвижение азербайджанских войск вглубь территории НКР, армянские власти не смогли ни организовать мобилизацию, ни оперативно выработать четкий и эффективный план ведения боевых действий. Ереван то занимался микроменеджментом, то, подобно страусу, активно прятал голову в песок. Непрерывный «калейдоскоп» назначения одних и снятия с должности других военачальников лишь множил хаос в командных структурах обороняющейся стороны.

Бессистемность при принятии решений и «импотентность» при попытках их реализации Ереван продолжает демонстрировать и сейчас. После прекращения огня правительство Пашиняна окончательно «забыло» о еще оставшейся под контролем армян части НКР. Оно не стало утруждать себя ни организацией вывода военнослужащих армии обороны НКР, отрезанных от своих во время боевых действий и попавших в азербайджанское окружение, ни демаркацией новой линии соприкосновения. По сути, это сознательная позиция премьер-министра Пашиняна, который не хочет брать на себя ответственность за содержание им же подписанного соглашения о перемирии в Карабахе.

Все это уже привело к ряду инцидентов, когда брошенные и не получающие никаких директив от командования защитники Арцаха после 10 ноября вступали в бессмысленные и заведомо обреченные на проигрыш боестолкновения с азербайджанцами.

Если Баку имел внятный и четкий курс на реванш и решимость на его подготовку, то Ереван не обладал решимостью признать Арцах, не готовил схем развития НКР и не имел эффективного плана защиты армянских территорий в Карабахе. Сейчас Пашинян и Ко не имеют и не хотят иметь плана возрождения Армении. Страна живет в безвременье и одним днем, без четкого курса развития, а также понимания своего прошлого и будущего.

Впрочем, нет плана развития и у армянской оппозиции. Кроме требований отставки Пашиняна, даже на декларативном уровне оппозиция ничего армянскому обществу предложить не может. Страна столкнулась с жесточайшим кадровым голодом. За годы независимости Армении, посредством грантов западных фондов и посольств, в Ереване была выращена плеяда ярких, но полностью лишенных практического опыта политических деятелей. К таковым можно причислить и Николу Пашиняна. Госаппарат Армении взращивался не столько внутренним запросом на эффективность и развитие кадров, сколько различными программами американского и европейских посольств.

Как следствие, понятие государственных интересов и суверенитета в армянском политикуме превратилось в эвфемизм и из ценности стало, скорее, товаром. Но так получилось, что рынок продажи национального суверенитета на постсоветском пространстве превысил спрос, и такие страны, как Армения, оказались никому не интересны. Самой яркой и убедительной иллюстрацией данного явления как раз и стал исход конфликта в Карабахе.

Помимо этого, карабахский конфликт достаточно наглядно продемонстрировал кризис самоидентификации и национального суверенитета постсоветских республик. Азербайджан видит себя как протекторат Турции, аргументируя это этнической и культурной близостью. Армения в лице своих современных политиков, в первую очередь Пашиняна, долго и назойливо искала покупателей своего суверенитета в Европе и США, снизив символическую цену буквально до нуля. Но покупателей не нашлось!

Честно говоря, странно было бы ждать продуктивного начала от Пашиняна — одного из массовых «изделий» конвейера по выпуску разнокалиберных революционеров. После провала попыток продажи армянского суверенитета и поражения в карабахской войне премьер-министр Армении превратился в оператора внешнего управления, чье западное начальство «повесило трубку» и демонстративно забыло о своем «воспитаннике». Из-за этого Армения рискует лишиться даже не суверенитета, а государственности — и даже нации как таковой.

Однако пора вспомнить о Москве и вернуться к Анкаре.

«Допобеждаться» до турецкого региона

После прекращения огня в Карабахе Россия и Турция стоят перед перспективой сложных и долгих переговоров о разграничении сфер влияния. Эрдоган рассматривает Южный Кавказ и Среднюю Азию как перспективное пространство своей политической гегемонии.

Еще в 2008 году Турция анонсировала масштабный и амбиционный план создания военно-политического союза (под эгидой Анкары, само собой), куда должны были войти постсоветские республики Центральной Азии и Южного Кавказа. Сейчас этот план в самой агрессивной форме реанимирован. Ранее мы упоминали, что Азербайджан уже ощущает себя протекторатом Турции. На этом Эрдоган не остановился. Он запустил серию масштабных мероприятий по развитию военно-технического сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном.

Для России зоной стратегических интересов выступает шельф Каспийского бассейна, гарантом безопасности и баланса интересов по энергетическим запасам которого выступает Москва. Каспий — это не только район со стратегическими запасами энергоресурсов, но и эффективный транспортный коридор, связывающий регионы Южного и Северного Кавказа, а также Центральную и Среднюю Азию. Иными словами, Каспийский регион — это ворота на юг России, ключевой узел интересов, договоренностей и транзитных путей, в который Москва не может никого допустить.

В свою очередь, ключевым звеном стабилизации геополитического «шторма», устроенного Турцией, выступает Карабах как точка входа в пространство стратегических интересов России. Сейчас РФ на Южном Кавказе оказалась в окружении нестабильных и не особо дружественных сил. Повысить стабильность и управляемость ситуации возможно только усилением российского миротворческого контингента в Карабахе, а также улучшением его связности с Южной межвидовой группировкой ВС РФ. Это возможно лишь через переформатирование Армении, с формированием в Ереване устойчивого пророссийского правительства, и масштабную реформу вооруженных сил Армении, направленной на то, чтобы армянская армия стала точкой силы и стабилизации страны, а не слабости и дезорганизации, как сейчас.

Другими инструментами стабилизации должны выступать международные институты сотрудничества. Прежняя модель политических и экономических отношений и поддержания status quo на постсоветском пространстве в виде СНГ, на которой держится формула стабильности Каспийского региона, себя изжила. Это требует энергичного развития и модернизации моделей военно-политической и экономической интеграции в лице ОДКБ и ЕврАзЭС. Россия за счет гарантий и широкой интеграции из гаранта суверенитета своих соседей призвана стать держателем и бенефициаром отчуждаемой его части.

Итак, Карабахская война закончилась временным перемирием, подарившим участникам конфликта не мир, но время для переформатирования условий своего сосуществования. Альтернатива этому — новая война и потеря суверенитета. Причем последнее относится не только к Армении, но и к Азербайджану, чем дальше, тем больше рискующему «допобеждаться» до статуса еще одного региона Турецкой Республики.

Поскольку Турция стараниями своего президента рано или поздно «допрыгается» до цугцванга и сопутствующего кризиса, Азербайджан в один далеко не прекрасный момент может обнаружить, что оплачивать издержки выхода из этого кризиса придется не только Анкаре, но и стиснутому в турецких «дружеских объятиях» Баку.

Москве же предстоит жесткий торг с Эрдоганом за Каспийский регион, модернизация ОДКБ и ЕврАзЭС, а также «приведение в чувство» Еревана с последующим усилением своего военного присутствия в Армении и Карабахе. Причем все это России придется делать не ради удовлетворения каких-то имперских амбиций, а ради поддержания мира на Южном Кавказе.