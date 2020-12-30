Топ-7 самых вызывающих знаменитостей рунета

От кого фанатеет современная молодежь? ФАН знакомит вас с самыми отталкивающими звездами Рунета в 2020 году.

Представления о красоте и творчестве кардинально изменились с появлением Интернета. То, что раньше было под запретом, теперь доступно всем в избытке. Чтобы стать популярным, не нужно быть обладателем выдающегося таланта — достаточно лишь на камеру засветить свои прелести, накраситься поярче или набить на лице татуировку.

Инстасамка

Школьница из Тобольска Дарья Зотеева, она же Инстасамка, решила бросить учебу в 10-м классе и зарабатывать деньги в Интернете. Свою карьеру в Instagram она начала под ником Президентша. Она комментировала популярные события в мире, смачно сдабривая свои новости матом.

Далее она поняла, что одними россказнями публика сыта не будет, и девочка стала выкладывать в Сеть свои откровенные фото, демонстрировать аморальное поведение, создавать скандалы ради хайпа и внимания публики.

В своих постах Зотеева пропагандирует курение, беспорядочные связи, распитие спиртного и прочие вызывающие осуждение вещи. Однако современной молодежи будто этого и не хватает. Ее многотысячная армия поклонников только растет.

Далее Даша решила заняться творчеством и ушла в рэп, изменив ник на Инстасамку. Татуированное тело, накаченные губы, длинные ногти, нижнее белье на показ — вот кумир 3,3 миллиона молодых людей.

Moneyken

Рэпер Олег Еропкин выступает под ником Moneyken. Он начинал строить карьеру спортсмена. И надо заметить — преуспел в футболе. Он играл в крупном клубе США «Орландо Сити» в молодежной лиге. На заработанные средства он даже купил родителям дом. Затем его выдворили на родину из-за проблем с законом, и он решил отдаться творчеству.

Своей популярности в основном обязан отношениям с той самой Инстасамкой, с которой мы познакомились ранее. Ребята не скрывают отношения. В одном из СМИ их назвали примером того, как нужно относиться к любимому человеку.

Пара не чурается скандалов вокруг себя и регулярно выкладывает свои интимные снимки в Instagram, чтобы шумиха вокруг их персон не утихала. Кроме того, они не видят ничего постыдного в том, чтобы снимать порно со своим участием и выкладывать в Сеть на всеобщее обозрение. Вот такой пример трепетной любви показывает Олег своим подписчикам, а их аж миллион.

Анастасия Квитко

Обычную девочку из Калининграда Анастасию Квитко называют русской Ким Кардашьян за ее роскошные формы. Девушка прославилась в Сети, выкладывая свои откровенные снимки. 22-летняя модель живет в США, где климат позволяет ей ходить в неприлично открытых нарядах.

Пользователи Сети считают, что для своих фото она активно применяет мастерство фотошопа, чтобы сделать талию как можно тоньше, а переход к ее королевской пятой точке как можно заметнее.

Специалисты пластической хирургии уверены, что без вмешательства врачей здесь не обошлось. Хотя Квитко эту информацию всячески опровергает. По мнению экспертов, девушка увеличила грудь, бедра, губы, исправила форму носа, скорректировала талию. Почти все. А восхищается этой искусственной красотой почти 12 миллионов человек.

Моргенштерн

Карьера рэпера Алишера Моргенштерна началась с запуска собственного блога на YouTube. Там он и начал экспериментировать с различными музыкальными стилями и внешностью. Однако он все равно выглядит как колхозник, добравшийся до легких денег.

По сути, исполнитель зарабатывает на неокрепших умах так называемой школоты. Его фишка — чем глупее трек, тем большей популярностью он будет обладать. Он создает вокруг себя скандалы, жаждет получить очередной всплеск ненависти к своей персоне. Когда блогера исключили из универа, тот высмеял в одном из своих роликов нищенское положение учителей и педагогов. Он также критиковал молодых музыкантов. Алишер не устает повторять, что физический труд — не для него, курьером или автомойщиком он не смог бы проработать и дня.

Кто-то считает его гением, кто-то — «безмозглым инфантилом». Он циничен и надменен. Откровенно заявляет, что обычная жизнь — дно. Употребляет наркотики, о чем нередко заявляет на всю свою подростковую аудиторию. Его татуированное тело, разноцветные волосы, дреды, кудри, накрашенные ногти приводят в восторг порядка шести миллионов юных россиян.

Диана Шурыгина

Школьница из Ульяновска Диана Шурыгина, история об изнасиловании которой прогремела на всю страну, неплохо заработала на обвинениях в домогательстве. Об этой «жертве» говорила вся страна, ее показывали федеральные каналы. За счет этого она мгновенно приобрела популярность, ее Instagram пух от подписчиков с каждым днем, все больше разрастаясь.

После того, как шумиха вокруг ее имени поутихла, она продолжает удерживать свою публику, выкладывая в Сеть откровенные снимки. С 2016 года ей удалось перебраться в Москву, выйти замуж, развестись и найти нового любовника. Имя Дианы Шурыгиной стало нарицательным. Пример ее поведения называют «синдромом Дианы Шурыгиной».

Сейчас она нередкий гость в различных ток-шоу, где даже выступает экспертом. Девушка позволяет себе нелестные высказывания, и любое ее появление в эфире ознаменует скандал. Многие осуждают ее, другие — восхищаются ее предприимчивостью. И таких, к сожалению, немало: число ее подписчиков в Instagram — почти два миллиона человек.

Андрей Петров

Российский блогер, стилист и визажист Андрей Петров прославился своей неординарной внешностью. Молодой человек, вполне себе симпатичный, регулярно эпатирует публику своими образами, наносит яркий макияж, наращивает ногти, одевает женское нижнее белье и ходит на каблуках.

Раньше он был скромным и очень спокойным юношей. Вскоре понял, что «другой», и признал, что девочки его не интересуют. После школы пытался учиться в институте, но из-за своего эксцентричного поведения и непонимания сверстников бросил учебу, стал раскручиваться в Интернете. Чтобы чувствовать себя увереннее, сделал несколько пластических операций: скорректировал форму подбородка, увеличил губы, поставил виниры.

Постоянно эпатируя публику, парень поддерживает интерес к своей персоне. Он открыто называет обычных людей дном и осуждает немедийный образ жизни. Нередко вступает в конфронтации с другими блогерами, плачет на камеру ради хайпа и выкладывает откровенные снимки.

Олег Монгол

Типичный представитель антигламурной среды Олег Монгол тем и притянул публику к своему Instagram, что без прикрас демонстрирует в Сети подробности своей жизни. Причем не только своей — так, наверное, полстраны живет. Несуразные танцы на кухне, посиделки в ванной под лампу, ободранные обои в комнате — все это антураж видео Монгола.

Блогер из Черногорска, что в Хакассии, как и его коллеги по Сети, эпатирует публику, но по-своему. Свой контент он направляет на тех, кто откровенно устал от блестящих нарядов, дорогих авто и прочего. Заплывшие лица, замашки заядлых алкоголиков и быдла — такие друзья Олега интересуют 874 тысячи россиян.

Число виновников деградации молодого поколения все растет. Неминуемо падает количество научно-познавательных программ, а вот туалетный контент и список тех, кто им наполняет Сеть, растут как на дрожжах. Все бы ничего, да только все эти недомузыканты и недоблогеры навязывают аморальный образ жизни неокрепшим умам подростков.

Наркотики, беспорядочные связи, алкоголь, безнравственность, лицемерие и откровенная глупость с экранов гаджетов — все это преподносится как норма. Подобное поведение для медийной личности, даже ради поддержания популярности, — недопустимо. Хочется верить, что современные звезды это поймут. Но пока подобных фриков называют просто «цирком уродов», который опасен для общества.