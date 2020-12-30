Депутат Вяткин: иноагенты скоро ощутят на себе действие нового российского закона

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами организаций и граждан, которые занимаются политической деятельностью на средства других стран. Корреспондент ФАН поинтересовался у депутата Государственной думы Дмитрия Вяткина, какие цели стоят за такой юридической инициативой.

«Мы в первую очередь действуем в связи с конституционным принципом защиты государственного суверенитета и недопустимости вмешательства в наши внутренние дела, — заявил политик. — Поэтому, усиливая меры подобного характера, мы защищаем наш суверенитет, что должно укрепить и нашу государственность и защитить в том числе наших граждан. Потому что, мы же прекрасно понимаем, вмешательство в наши внутренние дела преследует не благие цели, а, наоборот, имеет целью где-то расшатать ситуацию, где-то помочь деструктивным силам, которые, без всякого сомнения, у нас присутствуют».

Новый закон расширяет понятие лиц, выполняющих функции иностранного агента, и этим ограничивает иностранное вмешательство во внутриполитические вопросы России, считает Вяткин. Среди прочего ограничения коснутся распространения немаркированных материалов иностранных агентств, а также финансирования публичных массовых мероприятий.

«В глобальной конкуренции между государствами все средства хороши, — уверен собеседник ФАН. — И наши конкуренты, те, кто относится к нам недружелюбно, откровенно враждебно, эти средства применяют, в том числе через вмешательство в наши внутренние дела. Поэтому мы должны защищаться и защищать свой суверенитет, а в конечном счете защищать наших граждан. Вот главная цель принятия этих законов».

Новый закон предусматривает уголовную ответственность незарегистрированных политических некоммерческих организаций с иностранным финансированием, а также физических лиц, которые получают на свою политическую деятельность деньги из-за рубежа. Депутат добавил, что некоторые организации и отдельные граждане уже очень скоро почувствуют на себе его действие. Буквально на днях министерство юстиции внесло в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента, ряд физических и несколько юридических лиц.