Володин заявил о возросшей консолидации парламентских фракций

Москва, 29 декабря. В 2020 году уровень поддержки всеми парламентскими фракциями принимаемых законов составил 80%. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«Что же касается консолидации — в течение уходящего года и предыдущего уровень поддержки всеми фракциями принимаемых законов составил 80%. Это очень высокий показатель консолидации. Речь идет о том, когда все фракции поддерживают законопроект», — сказал он в интервью на «России 24».

По мнению политика, такая консолидация парламентариев показывает, что выносимые решения одобряют и поддерживают все представители общества, независимо от политических пристрастий и партийных программ.

«Они (законы. — Прим. ФАН) несут в себе решение проблем наших граждан, защищают интересы нашей страны, — заметил парламентарий. — А что касается дискуссии — она в любом случае проходит».

Володин напомнил, что на прошлой неделе Государственная дума рассматривала важный закон о комплексном развитии территории. По его словам, речь шла о создании условий для развития строительства жилья.

«Три фракции поддержали законопроект, одна фракция не поддержала. Здесь уже мы не говорим о консолидации, тем более стопроцентной, — отметил законодатель. — У нас много решений, где мы расходимся в позиции, но на то и парламент».

Ранее Вячеслав Володин поддержал реформу правительства по оптимизации штатов федеральных органов власти.