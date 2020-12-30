Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Томске

Томск, 30 декабря. Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили в областном центре. Об этом сообщает администрация региона.

В рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» в Томске установлено два стационарных комплекса фиксации нарушений на перекрестках пр. Ленина — ул. Учебная и пр. Комсомольский — ул. Енисейская. Также регион закупил три передвижных комплекса для контроля Кузовлевского тракта в районе Северного моста и развязки с улицей Мостовой.

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный отметил, что в начале 2021 года будут установлены еще девять стационарных комплексов фотовидеофиксации.

Контролирующие устройства появятся на трассах Томск — Самусь (13 — 14 км), Томск — Мариинск (16 км + 700 м и 20 км + 870 м), Кузовлево — Светлый на четвертом километре, Мельниково — Кожевниково — Изовка (32 км), объездной дороге Томска на восьмом километре и на подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км + 800 м). Также фотовидеофиксирующее оборудование установят в селе Каргасок на улице Кирова, 56, и в городе Колпашево на улице Победы, 105.

Во вторник 29 декабря Владимир Путин подписал закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер. Обжалование можно будет подать через портал государственных услуг в течение трех дней со дня вынесения решения. Отмечается, что для подачи документа необходимо иметь электронную подпись. Сервис заработает с 1 сентября 2021 года.