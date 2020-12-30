Японцы пришли в восторг от новейшего российского истребителя Су-57

Токио, 30 декабря. Японские интернет-пользователи поделились в Сети восторгом от новейших российских истребителей Су-57.

Пользователи портала Yahoo News Japan в комментариях под доступными фотографиями российского летательного аппарата обсуждают тактико-технические характеристики воздушного судна и его внешний вид.

«Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош», — пишет один из читателей.

Большинство пользователей японского интернет-сегмента пришли к выводу, что российская разработка является превосходной машиной как с точки зрения управления, так и в отношении выполнения боевых задач. Также они отметили, что «завоевавшие» Японию Су-57 предназначаются именно для обороны России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.

«Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты, но это нереально», — комментирует пользователь под ником Sou.

По словам некоторых юзеров, новейший российский истребитель превосходит американский F-35 не только внешне, но и по тактико-техническим характеристикам.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии для «Царьграда» раскрыл главные достоинства новых российских самолетов Су-57 и Миг-31.