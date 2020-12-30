Трем ресторанам Махачкалы грозит закрытие из-за проведения новогодних корпоративов

Махачкала, 30 декабря. Работу двух ресторанов и банкетного зала в столице Дагестана могут приостановить на три месяца из-за организации ими новогодних корпоративов. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что специалисты управления в настоящее время проводят рейдовые мероприятия, в ходе которых проверяют соблюдение заведениями общественного питания мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Проверки будут осуществляться до наступления Нового года.

«Рейды проводятся по поручению прокуратуры Дагестана и продлятся до 31 декабря включительно. Также управлением дано поручение всем начальникам территориальных отделов Роспотребнадзора провести такие же проверки на подведомственных им территориях», — рассказали ФАН в надзорном ведомстве.

На сегодняшний день нарушения действующих ограничений выявлены в ресторанах «Камелот» и «Олимп», а также в банкетном зале «Ванесса». В ходе рейдов установлено, что первых двух заведениях проводились корпоративы с участием большого количества людей, которыми не соблюдалась социальная дистанция, а в банкетном зале было запланировано проведение новогоднего концерта. Все эти мероприятия отменены по требованию проверяющих органов.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В Роспотребнадзоре ФАН пояснили, что материалы переданы в суд, где будет определено конкретное наказание. Ресторанам и банкетному залу грозят штрафы до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

«В таких случаях нами составляются административные протоколы по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это влечет за собой штраф на индивидуальных предпринимателей до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Мера наказания определяется судом», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ассоциации рестораторов Махачкалы ФАН рассказали, что многие столичные заведения общепита соблюдают требования и рекомендации Роспотребнадзора. По словам председателя объединения Мурада Мустафаева, кафе, рестораны и банкетные залы терпят из-за этого убытки, но руководство заведений понимает, что это вынужденная мера на фоне пандемии.

«Конечно, предприниматели терпят убытки, но этого требует ситуация. Все меры направлены на сохранение здоровья людей, поэтому новогодние корпоративы в текущем году не проводятся», — сказал он.

По данным Минпромторга Дагестана, в республике функционируют 184 ресторана, 276 банкетных залов, более 1200 кафе и 168 столовых. В начале декабря региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение запретить работу банкетных залов, а также организацию и проведение новогодних корпоративов. Ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее ФАН сообщал, что запрет на проведение массовых мероприятий в честь Нового года ввели и в других регионах. В частности, в Забайкалье их запрещено организовывать до середины января будущего года.