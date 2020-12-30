Чем опасны китайские инвестиции в страны Балканского полуострова

В последнее десятилетие новым приоритетом национальной политики КНР стали инвестиции за рубеж. В рамках стратегии интернационализации Going Global Strategy Пекин рассматривает весь мир как глобальный рынок. По аналогии с историческим Великим шелковым путем маршрут в рамках инициативы «Один пояс — одни путь» должен соединить Китай с центральной Азией, Ираном, Турцией, а также обеспечить выход к центральной Европе. Финансовый кризис открыл для Поднебесной новые возможности в странах Южной Европы, а затем КНР сосредоточила свое внимание и на Западных Балканах.

Пекин приобрел контрольный пакет акций греческого морского порта и модернизирует железную дорогу между Белградом и Будапештом. В Хорватии Поднебесная строит Пелешацкий мост, в Боснии и Герцеговине — угольную тепловую электростанцию, в Черногории и Северной Македонии — высокоскоростные автомобильные трассы.

В рамках проекта «Сети влияния» автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, зачем Китай развивает инфраструктуру стран Балканского полуострова, и какие опасности таят в себе щедрые инвестиции Поднебесной.

Стремление играть центральную роль на международной арене нашло выражение, среди прочего, в морских амбициях Пекина. В 2013 году во время визита в Индонезию Си Цзиньпин запустил инициативу «Морской шелковый путь». Главной движущей силой проекта остаются экономические интересы, но он также является частью более широкой национальной стратегии, согласно которой к 2050 году Китай должен стать «глобальным мировым лидером». Играя на мифической привлекательности древнего маршрута, КНР рассчитывает укрепить свое влияние через инвестиционное присутствие в территориальных водах Европы.

Наибольший интерес в этом отношении у Пекина вызвала Греция и визиты китайских лидеров в Элладу участились. В 2008 году президент Ху Цзиньтао подписал в Афинах план инвестиций в морской порт Пирей, затем в октябре 2010 года на Балканы приехал премьер Вэнь Цзябао, а летом 2014 года греческую столицу посетила большая правительственная делегация, которая провела в стране три дня — это исключительная продолжительность официальной поездки на высшем уровне для Китая. В ходе визита было заключено более девятнадцати соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на общую сумму 3,4 миллиарда евро. В прошлом году Афины посетил Си Цзиньпин.

В 2008 году был запущен флагманский проект Пекина в Греции — китайская компания China Overseas Shipping Group Co. (COSCO) получила право тридцатилетней концессии на управление двумя терминалами морского порта Пирей под Афинами. Сумма контракта составила 831,2 млн евро, что почти в пять раз превысило его рыночную стоимость.

Когда китайцы прибыли в греческий порт, их встретили протестующие местные жители и вывешенный вдоль набережной транспарант «COSCO, иди домой!».

Тем не менее, в 2013 году компания подписала еще один пятилетний контракт и получила право на строительство третьего терминала. Остальные два ждала модернизация на сумму в 230 млн евро. Немалые вложения Пекин считал вполне оправданными, ведь Пирей должен был стать «воротами Китая» в Южную (а затем и Центральную) Европу.

К 2017 году COSCO владела уже более 67% акций на условиях сорокалетней концессии. Большинство китайских компаний начали использовать Пирей в качестве основной платформы в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Корпорация успешно модернизировала инфраструктуру порта, внедрила более эффективные технологии и оборудование, улучшила систему управления. Если в 2008 году через него прошло всего 433 582 контейнера, в 2016 году грузооборот вырос более чем в семь раз и составил уже 4 миллиона.

Второй по значимости проект Пекина в Греции — покупка 24% акций Греческого независимого системного оператора ADMIE (Anexartitos Diacheiristis MetaforasIlektrikis Energeias) компанией China State Grid International Development Ltd.

По данным Enterprise Greece (государственного агентства, специализирующегося на привлечении иностранных инвестиций), растет число китайских компаний, вкладывающих средства в возобновляемые источники энергии. Например, в ноябре 2017 года компания Shenhua Renewables объявила о приобретении 75% акций четырех ветропарков, которые разрабатывала греческая корпорация Copelouzos Group.

Поднебесная укрепляет не только свое экономическое присутствие в Греции, она также спонсирует многочисленные культурные мероприятия, нацеленные на пропаганду «общности исторического наследия» двух народов. В апреле 2017 года Греция принимала у себя Форум древних цивилизаций, в котором приняли участие и представители Китая. А в 2018 году Ханьбань выбрал Афины в качестве площадки для ежегодной встречи европейских институтов Конфуция. На базе Афинского университета бизнеса и экономики в Европе был также открыт первый Институт Бизнеса Конфуция.

В отличие от сети ИК по всему миру, его цель заключается в укреплении деловых связей между Китаем и Грецией. К продвижению идей о «стратегическом партнерстве» Пекина и Афин КНР привлекает и греческих ученых — пять местных научно-исследовательских учреждений объединили свои усилия в «консорциуме по развитию китайско-греческих отношений» для изучения вопроса об инвестициях Поднебесной в Греции. Они опубликовали большое число статей и организовали конференцию на тему «Новый шелковый путь Китая: Один пояс, один путь и Греция». В результате прилагаемых Пекином усилий греческие деловые круги полностью поддерживают идею привлечения Китая в качестве ключевого иностранного партнера. Например, участники Дельфийского экономического форума в 2018 году единодушно выступили в поддержку китайских инвестиций.

Ομιλία στο Delphi Economic Forum 2018 - "Towards a sustainable debt strategy" https://t.co/C1KiqhJfoW pic.twitter.com/EuoLWypBp4 — Christos Staikouras (@cstaikouras) March 4, 2018

Пекин уже начал получать от инвестиций в Грецию первые политические дивиденды — например, в июне 2017 года Афины заблокировали «неконструктивную критику Китая», с которой Брюссель выступил в ООН.

Одним из первых проектов Пекина на Западных Балканах стало строительство китайской корпорацией China Road and Bridge Corporation (CRBC) Пупинова моста — на церемонии его открытия в 2014 году присутствовал лично премьер-министр КНР.

Затем CRBC выиграла тендер Европейского Инвестиционного Банка на участие в строительстве Пелешацкого моста в Хорватии, который должен соединить южный эксклав с остальной частью материковой Хорватии и обеспечить территориальную непрерывность республики.

Краеугольным камнем укрепления позиций Китая на балканской арене стало его партнерство с Сербией. Одним из факторов сближения двух, на первый взгляд, далеких друг от друга народов стала позиция Пекина по статусу Косово — он открыто выступил против давления ЕС с целью признания независимости самопровозглашенного государства. Кроме того, 7 мая 1999 года в ходе бомбардировок НАТО пять американских снарядов уничтожили посольство КНР в Белграде, в результате обстрела погибли китайские журналисты. На его месте с 2017 года Поднебесная строит новый восьмиэтажный китайский культурный центр, который может стать одним из крупнейших в Европе.

Активнее всего Пекин инвестирует в инфраструктурные, транспортные и энергетические проекты страны. Китайская железнодорожная международная компания (CRIC) участвует в строительстве высокоскоростной железной дороги «Белград-Будапешт», которая по замыслу руководства Поднебесной, затем должна соединить с Будапештом и порт Пирей.

В 2016 году китайская государственная компания HBIS Group выкупила сталелитейный завод в Смедерево, который американская U.S. Steel продала сербскому правительству за символическую сумму в 1 доллар из-за падения мировых цен на сталь. Компания Shanghai Electric Group в 2017 году стала исполнителем строительства «под ключ» парогазового энергоблока, который был открыт на НПЗ «Панчево» в ноябре этого года. Осенью 2018 года правительство Сербии подписало соглашение о стратегическом партнерстве с китайской компанией Zijin Mining Group Limited, которая выкупила 63% акций производителя меди RTB Bor за 350 миллионов долларов США. Компания обязалась инвестировать 1,26 млрд долларов в развитие комбината и вложить 200 млн долларов в погашение долга крупнейшей сербской горнодобывающей компании. В 2021 году китайские подрядчики начнут строительство метрополитена в Белграде.

Белград занимает особое место и на так называемом «Цифровом шелковом пути» Китая. В мае 2020 года министр технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что Huawei «пришел в Сербию, чтобы остаться надолго».

В прошлом году Министерство внутренних дел Сербии выбрало китайскую компанию в качестве партнера по проекту «Безопасный город», в рамках которого по всей сербской столице будут установлены 1000 камер видеонаблюдения, оснащенных современным программным обеспечением для распознавания лиц и номерных знаков. При реализации проекта будет использована беспроводная широкополосная система eLTE.

Некоторые международные эксперты уже говорят о новой форме так называемого «информационного колониализма».

Huawei также является партнером Сербии по другому проекту — «умными городами» должны стать Белград, Нови-Сад и Ниш. А в марте 2020 года китайская компания открыла в другом сербском городе, Крагуевацуе, Городской центр обработки данных. В нем также планируют запустить региональный центр обработки данных для Южной и Юго-Восточной Европы — третий региональный центр Huawei в Европе после Нидерландов и Германии.

Совместно с Huawei государственный телекоммуникационный оператор Telekom Srbija реализует проект по созданию высокоскоростного широкополосного интернета, который может стать плацдармом для будущей инфраструктуры 5G в Сербии, в партнерстве с китайской компании состоит и частная телекоммуникационная компания Telenor Сербия.

Среди соглашений, подписанных в Вашингтоне 4 сентября, был пункт о «ненадежных поставщиках», от которых Белграду придется отказаться. Однако уже через неделю после переговоров в Белом доме Александр Вучич на встрече с послом Китая в Сербии пояснил, что заключенное соглашение никак не повлияет на партнерство страны с КНР, в том числе и в области телекоммуникаций. Три дня спустя посол Чэнь Бо вместе с сербским премьер-министром Аной Брнабич торжественно открыли Центр инноваций и развития Huawei.

«Щедростью» Пекина воспользовались и другие балканские страны: в Боснии и Герцеговине Пекин строит энергоблок на базе угольной электростанции Тузла, а в Черногории и Северной Македонии прокладывает высокоскоростные автомобильные трассы.

Однако вместе с увеличением количества совместных проектов растет и объем долговых обязательств: так, Черногория уже задолжала Китаю 80% своего ВВП. Доля КНР во внешнем долге Северной Македонии — 20%, Боснии и Герцеговины — 14%. Некоторые аналитики прямо называют политику Поднебесной на Балканах «дипломатией долговой ловушки». В качестве примера они приводят проект по строительству автомагистрали в Черногории, которая в итоге должна связать портовый город Бар со столицей Сербии.

Первая из трех фаз строительства обошлась Подгорице примерно в 1,3 миллиарда евро, что эквивалентно четверти ВВП страны в 2018 году. На помощь пришел Пекин, однако кредит, который Черногория взяла в Экспортно-импортном банке Китая, привел к тому, что отношение ее ВВП к долгу выросло до значения, превышающего 80 процентов.

По китайскому сценарию в большинстве случаев кредит предоставляется заинтересованным лицам на нетрадиционных условиях — Пекин отказался от признанных международных систем отчетности. Китайские подрядчики, как правило, — это государственные филиалы SINOSURE, которые импортируют большую часть сырья и рабочей силы непосредственно из КНР, тем самым лишая местный рынок добавочной стоимости от проекта.

«Пекин работает по принципу «мои деньги, мои правила», — комментирует ситуацию аналитик из Оксфордского университета Тена Прелец.

Китайские инвестиции также подвергаются критике со стороны экологических групп — они обеспокоены последствиями проектов для окружающей среды. Например, в сербском городе Зренянин более 15 лет официально запрещено пить водопроводную воду в связи с высоким содержанием тяжелых металлов в местных источниках.

Несмотря на это, китайская компания Linglong Tire в 2018 году получила разрешение на строительство завода про производству шин. Государство даже бесплатно предоставило китайскому инвестору огромный земельный участок под строительство завода. Внимание ЕС приковано и к инвестициям Пекина в энергетику — пока Брюссель планирует поэтапное выведение из эксплуатации существующих угольных электростанций в рамках отказа от экологически «грязных» источников энергии, на Западных Балканах китайцы строят новые.

Поднебесную обвиняют и в том, что она способствуют разгулу коррупции — один из наиболее громких скандалов был связан с китайской государственной компанией Sinohydro, которая получила контракт на строительство двух автомагистралей в Северной Македонии. В 2015 году было выявлено, что Sinohydro была готова дать местным чиновникам взятку в размере 25 миллионов евро. При этом на момент заключения сделки репутация у компании уже была, мягко говоря, не очень — ранее она попала в черный список Всемирного банка и Африканского банка развития.

Такая «дружба» в обозримом будущем сулит странам бывшей Югославии серьезную угрозу суверенитету. Увеличивая торговый оборот, а также размер инвестиций, Китай основательно закрепляется в финансово-экономическом пространстве страны-«партнера». Обилие дешевой китайской продукции на внутреннем рынке может привести к тому, что местные производители не выдержат конкуренции. Для региона, в котором малый и средний бизнес представляют значительный сектор экономики, это может стать невосполнимой потерей.

Предлагая Балканам проекты «под ключ», в которые входят инвестиции, возведение, обучение персонала и послепродажное обслуживание, КНР предпочитает не акцентировать внимание на том, что в качестве застройщиков будут выступать китайские компании, и даже материалы зачастую доставляются из Поднебесной. В подавляющем большинстве случаев балканские страны могут рассчитывать лишь на прибыль от эксплуатации объектов.

В прошлом году китайские компании объявили о 16 новых проектах в Сербии и об инвестициях в 625 миллионов долларов. Местные аналитики склонны полагать, что реализована из них будет лишь малая часть. По данным Национального банка Сербии, из 13 миллиардов прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну за период с 2010 по 2018 годы, на Китай приходятся около 500 миллионов евро, в то время как почти 70 процентов от их общего объема поступило из ЕС.

Тем не менее вложения Пекина в средства массовой информации и аналитические центры привели к тому, что на Балканском полуострове сформировался положительный образ Китая — местные жители воспринимают его как ключевого инвестора.

Рост экономических связей и растущая геополитическая значимость Китая на Западных Балканах в будущем позволит КРН влиять на региональную политическую стабильность. Спонсируя ключевые объекты инфраструктуры региона, он ускоряет создание сети портов, логистических пунктов и дорог для распределения своей продукции. Инвестиции Поднебесной — это заемы, а не гранты, поэтому основным бенефициаром проектов в конечном итоге в любом случае выступает Пекин.