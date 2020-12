Чем опасны китайские инвестиции в страны Балканского полуострова

В последнее десятилетие новым приоритетом национальной политики КНР стали инвестиции за рубеж. В рамках стратегии интернационализации Going Global Strategy Пекин рассматривает весь мир как глобальный рынок. По аналогии с историческим Великим шелковым путем маршрут в рамках инициативы «Один пояс — одни путь» должен соединить Китай с центральной Азией, Ираном, Турцией, а также обеспечить выход к центральной Европе. Финансовый кризис открыл для Поднебесной новые возможности в странах Южной Европы, а затем КНР сосредоточила свое внимание и на Западных Балканах.

Пекин приобрел контрольный пакет акций греческого морского порта и модернизирует железную дорогу между Белградом и Будапештом. В Хорватии Поднебесная строит Пелешацкий мост, в Боснии и Герцеговине — угольную тепловую электростанцию, в Черногории и Северной Македонии — высокоскоростные автомобильные трассы.

В рамках проекта «Сети влияния» автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, зачем Китай развивает инфраструктуру стран Балканского полуострова, и какие опасности таят в себе щедрые инвестиции Поднебесной.

Стремление играть центральную роль на международной арене нашло выражение, среди прочего, в морских амбициях Пекина. В 2013 году во время визита в Индонезию Си Цзиньпин запустил инициативу «Морской шелковый путь». Главной движущей силой проекта остаются экономические интересы, но он также является частью более широкой национальной стратегии, согласно которой к 2050 году Китай должен стать «глобальным мировым лидером». Играя на мифической привлекательности древнего маршрута, КНР рассчитывает укрепить свое влияние через инвестиционное присутствие в территориальных водах Европы.

Наибольший интерес в этом отношении у Пекина вызвала Греция и визиты китайских лидеров в Элладу участились. В 2008 году президент Ху Цзиньтао подписал в Афинах план инвестиций в морской порт Пирей, затем в октябре 2010 года на Балканы приехал премьер Вэнь Цзябао, а летом 2014 года греческую столицу посетила большая правительственная делегация, которая провела в стране три дня — это исключительная продолжительность официальной поездки на высшем уровне для Китая. В ходе визита было заключено более девятнадцати соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на общую сумму 3,4 миллиарда евро. В прошлом году Афины посетил Си Цзиньпин.

В 2008 году был запущен флагманский проект Пекина в Греции — китайская компания China Overseas Shipping Group Co. (COSCO) получила право тридцатилетней концессии на управление двумя терминалами морского порта Пирей под Афинами. Сумма контракта составила 831,2 млн евро, что почти в пять раз превысило его рыночную стоимость.

Когда китайцы прибыли в греческий порт, их встретили протестующие местные жители и вывешенный вдоль набережной транспарант «COSCO, иди домой!».

Тем не менее, в 2013 году компания подписала еще один пятилетний контракт и получила право на строительство третьего терминала. Остальные два ждала модернизация на сумму в 230 млн евро. Немалые вложения Пекин считал вполне оправданными, ведь Пирей должен был стать «воротами Китая» в Южную (а затем и Центральную) Европу.

К 2017 году COSCO владела уже более 67% акций на условиях сорокалетней концессии. Большинство китайских компаний начали использовать Пирей в качестве основной платформы в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Корпорация успешно модернизировала инфраструктуру порта, внедрила более эффективные технологии и оборудование, улучшила систему управления. Если в 2008 году через него прошло всего 433 582 контейнера, в 2016 году грузооборот вырос более чем в семь раз и составил уже 4 миллиона.

Второй по значимости проект Пекина в Греции — покупка 24% акций Греческого независимого системного оператора ADMIE (Anexartitos Diacheiristis MetaforasIlektrikis Energeias) компанией China State Grid International Development Ltd.

По данным Enterprise Greece (государственного агентства, специализирующегося на привлечении иностранных инвестиций), растет число китайских компаний, вкладывающих средства в возобновляемые источники энергии. Например, в ноябре 2017 года компания Shenhua Renewables объявила о приобретении 75% акций четырех ветропарков, которые разрабатывала греческая корпорация Copelouzos Group.

Поднебесная укрепляет не только свое экономическое присутствие в Греции, она также спонсирует многочисленные культурные мероприятия, нацеленные на пропаганду «общности исторического наследия» двух народов. В апреле 2017 года Греция принимала у себя Форум древних цивилизаций, в котором приняли участие и представители Китая. А в 2018 году Ханьбань выбрал Афины в качестве площадки для ежегодной встречи европейских институтов Конфуция. На базе Афинского университета бизнеса и экономики в Европе был также открыт первый Институт Бизнеса Конфуция.

