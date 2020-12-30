«В это Рождество пришел Гринч»: в США группа бездомных захватила здание мотеля

Подстегиваемая антифа и другими социалистическими организациями группа бездомных захватила мотель Travelodge в Файфе штата Вашингтон, недалеко от города Такома. Они забронировали 16 номеров в канун Рождества и с тех пор отказываются уезжать. По данным американского издания The Gateway Pundit, на данный момент незаконно занимают гостиничные номера 43 человека.

Общественная организация Tacoma Housing Now требует, чтобы округ оплатил счет за проживание бездомных в отеле. Волонтеры утверждают, что в последнее время гостиница в основном пустовала, так как никто не хотел снимать номера в этом заведении из-за пандемии. Кроме того, возле мотеля собрались несколько десятков человек, чтобы заблокировать любую попытку выселения. На данный момент местные власти ведут переговоры с бездомными и волонтерами, чтобы они освободили здание.

Как сообщают американские СМИ, владелец мотеля провел переговоры с активистами и согласился разрешить им остаться до 28 декабря, а также заявил о своем желании предоставить аварийное жилье для бездомных и бороться за то, чтобы городские власти оплатили счета за постояльцев.

Однако 28 декабря число бездомных, проживающих в мотеле, увеличилось еще больше. К ним присоединились люди из Портленда, Олимпии и Сиэтла, а также Такомы. После этого на место прибыл начальник полиции Файфа Питер Фишер и поговорил с организаторами захвата мотеля. Как сообщили собравшимся, начальник полиции заявил, что хочет разрешить ситуацию и найти другое место для бездомных жителей мотеля Travelodge. В ответ люди начали кричать, что предложение властей — уловка, благодаря которой полиция намерена выманить людей из здания. Поэтому они отказались покидать мотель до того момента, пока у них в руках не будут ключи от новых домов.

«Наша первая цель в этой акции состояла в том, чтобы уберечь этих людей от холода — некоторые из них имеют серьезные заболевания. Мы рассчитывали заселить людей всего на один день, но они живут уже четвертый. Вторая цель состояла в том, чтобы заставить владельца заплатить городу за предоставление аварийного жилья», — сообщил один из членов общественной организация Tacoma Housing Now.

Далее волонтер добавил, что теперь у его организации есть новые требования к властям, помимо предоставления жилья 43 людям, захватившим мотель. По его словам, руководство обязано создать земельный фонд для превращения городских земель в жилье и для других бездомных. Он предлагает направить средства, которые власти выделяют на полицию, на удовлетворение потребностей людей.

На сайте антифа появилось сообщение, что организация берет на себя часть ответственности за захват мотеля.

«В настоящее время мы находимся в уникальном положении, поскольку объединились с владельцем отеля. Мы ясно дали ему понять, что хотим, чтобы ему заплатили. Мы начали связываться городскими властями для выделения средств, так что эти деньги могут быть использованы для оплаты гостиничных номеров. Власти города Такома утверждают, что предоставили гостиничные ваучеры для бездомных людей. Но никто из тех, с кем мы говорили, никогда не видел этих таинственных ваучеров. Другие, более мелкие, города нашего округа платят за гостиничные номера, так что Такома тоже должна платить. Наше сообщение таково: в гостинице есть комнаты — заплатите за них!» — сказано в заявлении.

Телеканал KIRO 7 сообщает, что когда волонтеры из Такомы принесли еду и припасы для бездомных, которые теперь занимали 16 комнат, они сказали, что многие из них рискуют умереть на улице в морозную погоду. А вот менеджер мотеля Шон Рандхава сообщил полиции Файфа, что мотель — это борющийся за выживание небольшой семейный бизнес, в котором работают 10 человек. Он заявил, что, если бездомные не заплатят за свое проживание, ему придется закрыть свой бизнес.

«Им, возможно, придется закрыть свой бизнес и-за отсутствия доходов. Я пытаюсь выиграть немного времени. На данный момент мы ведем переговоры с обеими сторонами», — сказал городской управляющий Файфа Хен Ким.

Он добавил, что власти города на данный момент ведут переговоры с правозащитными организациями, чтобы найти для захвативших здание мотеля бездомных другое жилье.

«Это общественный вопрос. Мы должны начать диалог, но такого рода конфронтация и пустая болтовня о том, как добиться прогресса, приведут к еще большему недоверию с обеих сторон», — заявил городской управляющий.

Начальник полиции Файфа Питер Фишер сообщил телеканалу, что группа явно совершила преступное вторжение на частную собственность, однако владелец мотеля до сих пор не потребовал от сотрудников правопорядка выселить бездомных.

«Нам очень повезло в том, что владелец готов работать с нами. Но меньше всего мы хотим, чтобы более 40 человек в эту холодную погоду вышвырнули на улицу без каких-либо ресурсов», — рассказал начальник полиции Файфа.

Несмотря на вышеуказанное заявление, издание Tacoma News Tribune сообщает, что владелец отеля все же попросил помощи у городских властей для выселения бездомных.

«Я просто опустошен. Из-за протеста у меня больше ничего нет. Я едва справлялся с этой пандемией, а теперь еще и это. В это Рождество пришел Гринч», — указала менеджер мотеля Шон Рандхава.

Он сказал, что городские власти не хотят ему помогать в плане выселения бездомных. Шон Рандхава добавил, что постояльцы уже нанесли ущерб зданию — они выломали входную дверь.

«Они держат меня в заложниках. Никто не собирается мне помогать. В городе Файф царит полное беззаконие», — поделился Шон Рандхава

Если ситуация не изменится в течение нескольких дней, Рандхава сказал, что он будет вынужден покинуть свой отель.

«Мне придется запереть двери, если город их не выгонит. Я просто отключу воду, но драться с этими людьми не буду. Я считаю, что должен быть закон», — резюмировал он.

Местные СМИ сообщают, что общественная организация Tacoma Housing Now уже попадала в поле зрения полиции. Сообщается, что члены группы в ноябре 2019 года ворвались в заброшенное здание средней школы Голта в Такоме, после чего заселили туда бездомных. Однако в этом случае сотрудники правопорядка сработали быстро. Они объявили, что воздух в здании токсичен и силой вывели людей из заброшенного помещения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сент-Луисе разъяренная американка отобрала у полицейского дубинку и избила его за просьбу надеть медицинскую маску. Сотрудника правоохранительных органов в госпитализировали ближайшую больницу с сотрясением мозга.