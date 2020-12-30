Киев, 30 декабря. Итоги года подведены посредством перечисления основных результатов политических событий, которые произошли на Украине, всего их было пять.

Кроме того, Украина остается «олигархической республикой», а представители крупного бизнеса продолжают влиять на политику государства. Но сокращается и жизненное пространство для крупного бизнеса, и число его представителей, которые способны побороться за политическое влияние.

На Украине за 2020 год местные выборы стали реваншем региональных элит. В прошлом году они потерпели поражение — в одномандатных округах, контролируемых местными элитными группировками, массово победили люди из партии «Слуга народа». Но к моменту выборов в текущем году они объединились, сумев сравнительно легко отразить попытку партии продолжить тенденцию прошлого года.

Одним из главных итогов уходящего года являются реформы на Украине. Зеленский смог принять закон о рынке земли, который его предшественники принимать воздерживались по причине негативной реакции общественности. Даже медицинская реформа, которую пришлось приостановить на фоне пандемии коронавируса, как заявляется, будет продолжена после ее окончания.

Но также Украина утратила самостоятельность. С 1991 года государство никогда не было в полной мере независимым, просто в силу своей политической, экономической и военной слабости. Но именно в 2020 году вмешательство Запада в дела Украины приобрело совсем неприличные формы.