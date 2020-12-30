Иностранный наблюдатель на выборах в ЦАР поделился впечатлениями от голосования

Аналитик по социально-политическим и военным вопросам Жан-Жак Уаондо, бывший наблюдателем на прошедших недавно выборах в ЦАР, специально для ФАН поделился с автором Telegram-канала «Пятая республика» своими впечатлениями от процесса голосования.

Сейчас страна ожидает результатов выборов президента и членов Национальной ассамблеи, состоявшихся 27 декабря. Мероприятие прошло, несмотря на провокации вооруженных группировок, пытавшихся сорвать электоральный процесс. Обученные российскими инструкторами вооруженные силы страны (FACA) при поддержке миротворцев ООН успешно противостояли этим попыткам.

За ходом выборов следили наблюдатели из России, Евросоюза, Африканского союза, ООН, а также различных общественных организаций. Они констатировали высокую явку и активную гражданскую позицию, проявленную жителями ЦАР на голосовании. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось интервью с одним из наблюдателей, главой аналитического центра Defense et securite du Congo (DESC) Жан-Жаком Уаондо.

Итак, господин Уаондо, вы были наблюдателем на всеобщих выборах в Центральноафриканской Республике, каковы Ваши общие впечатления?

Мое общее впечатление таково, что там, где я наблюдал за выборами, голосование прошло очень хорошо. Мы отметили, что была проведена качественная подготовка, и видели отличное взаимодействие между сотрудниками избирательных участков, представителями кандидатов в президенты, местными и международными наблюдателями. Мы не выявили нарушений безопасности или запугивания граждан.

На мой взгляд, все мероприятия проводились в условиях полной прозрачности, и я приветствую профессионализм руководителей избирательных участков и органов безопасности. В других местах, как нам рассказывали, на некоторых участках люди не смогли голосовать. Но не думаю, что это повлияет на результаты, потому что этих центров меньшинство.

Вызвали ли выборы интерес со стороны местного населения? Высокой ли была явка на выборах?

Да. Мы отметили энтузиазм среди населения. Они хотели, чтобы их голоса учитывались в процессе укрепления демократии и мира в ЦАР. Люди стояли в длинных очередях под палящим солнцем. Это сильно впечатлило. На выборы пришли даже пожилые люди, которые не могли хорошо ходить самостоятельно. Я даже видел слабовидящего человека, которого сопровождали на голосование. Население массово мобилизовалось, чтобы пойти и выразить свою волю.

Чтобы вы можете сказать про организацию выборов? Наблюдали ли вы какие-нибудь проблемы административного характера?

Некоторые пункты голосования открылись с задержкой, но это не помешало голосованию. Между должностными лицами избирательных участков и представителями от кандидатов постоянно было взаимодействие, чтобы найти решения всякий раз, когда возникала проблема.

Была ли обеспечена безопасность избирателей, и сыграло ли это свою роль в проведении выборов?

Безопасность выборов — важный фактор избирательного процесса, влияющий на его качество. В районе, где мы находились, мы не заметили каких-либо инцидентов. Полиция и жандармерия стремились обеспечить безопасность избирательных участков и избирателей. Также хотелось бы отметить присутствие представителей МИНУСКИ (многопрофильной миссии ООН в ЦАР.).

Знаете ли вы что-нибудь о помощи со стороны Российской Федерации в проведении выборов, особенно в вопросе обеспечения безопасности?

Я также считаю, что присутствие российских специалистов и поддержка РФ также сыграли положительную роль в том, чтобы убедить людей пойти и проголосовать. Это нужно признать. Это обнадежило населения и было оценено положительно.

Может быть вы хотели бы добавить что-то еще?

Я думаю, что народ ЦАР многого ожидает от этих выборов. Люди хотят видеть устойчивый процесс установления мира в своей стране и консолидации национальных институтов, без которых развитие государства не будет возможным. Россия сыграла важную роль в сфере безопасности, и я считаю, что ее среднесрочные и долгосрочные действия должны также осуществляться в многосторонних рамках и координироваться с другими международными партнерами ЦАР.

Также Россия могла бы укрепить свою дипломатию, наладив мирный диалог между центральноафриканскими политическими деятелями. Мы готовы в качестве «think tanks» и экспертов помогать и консультировать российские власти, чтобы они лучше понимали реалии Центральноафриканской Республики и Центральной Африки в целом, поскольку ситуация в ЦАР может иметь важное значение для всего региона.

Я надеюсь, что Россия также будет вести диалог и сотрудничать с такими организациями, как Африканский союз и Экономический Союз Центральноафриканских Государств.

Сейчас, после завершения выборов в ЦАР наступило затишье. Граждане и кандидаты ждут подсчета голосов и объявления результатов. МИНУСКА со ссылкой на Национальное избирательное управление (ANE) сообщает, что на 29 декабря подсчитано 64% голосов. Предварительные итоги должны быть опубликованы ANE в течение недели после выборов, хотя это может произойти и раньше. Официально имя нового президента ЦАР станет известно после 19 января 2021 года, когда его огласит Конституционный суд страны.