Распад ЕС, выборы в США, COVID и война — итоги года подведут в медиацентре «Патриот»

В среду, 30 декабря, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-конференцию на тему «Россия, США, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан и другие — политические итоги года».

Главные политические события 2020 года очевидны, они связаны с эпидемией коронавируса, выборами, протестами в разных странах, войной и распадом ЕС. Однако даже самые очевидные события имеют разные интерпретации.

В рамках эфира мы обсудим то, как проходила политическая жизнь в уходящем году, подведем своеобразный итог и обсудим, что мы можем ожидать в ближайшем будущем. Уйдут ли Александр Лукашенко или Дональд Трамп со своего поста, начнет ли новую войну на Донбассе Владимир Зеленский, сможет ли удержаться у власти Никол Пашинян, ждать ли дальнейшего давления на Армению от Алиева и доживет ли до следующего года мозг Джо Байдена.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, социологи, политики, общественные деятели, экономисты, коммерсанты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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