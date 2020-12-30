Голикова оценила российские вакцины против коронавируса

Москва, 30 декабря. Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошо работают, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что и «Спутник», и «ЭпиВакКорона» не имеют каких-то серьезных побочных эффектов. Обе достаточно хорошо работают.

«Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — пояснила Голикова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, у российских вакцин пока нет никаких негативных отзывов по их применению.

Министерство здравоохранения зарегистрировало обе вакцины против коронавируса, их поставки уже начались в регионы для проведения прививочной кампании. Глава Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова считает, что преодолеть пандемию коронавируса смогут те страны, которые вакцинируют как можно больше граждан в короткие сроки.