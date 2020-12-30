Россиянам рассказали, как возместить ущерб после перенесенного COVID-19

Москва, 30 декабря. Россияне по закону могут возместить любой вред, который был нанесен личности и здоровью.

Сообщила об этом агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова. Однако, она уточнила, что на практике таких примеров не так много.

«В соответствии со статьей №1084 ГК РФ возмещается вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей», – пояснила адвокат.

Согласно ТК РФ, работнику или его семье при нанесении вреда здоровью или смерти при профессиональном заболевании возмещаются его утраченный доход и расходы на лечение и реабилитацию. Также траты в связи со смертью.

До суда дело доходит в том случае, если не удается получить возмещение добровольно. Однако в ходе тяжб придется доказать получение вреда. Сегодня, напомнила Рыжкова, с этим чаще всего сталкиваются медики, которые заразились коронавирусом на работе. А подтвердить это буквально невозможно. Шанс на то, что доказательства найдется все-таки есть, однако он не стопроцентный.

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