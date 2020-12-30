Украина отказалась публиковать книги писателей из России, Китая и Белоруссии

Киев, 30 декабря. Национальный союз писателей Украины отказался публиковать книги писателей из России, Сербии, Белоруссии и Китая.

НСПУ в своих изданиях больше не будет публиковать произведения авторов из стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях «выступают против территориальной целостности Украины». Такое решение разместила «Украинская литературная газета».

«На заседании секретариата Национального союза писателей Украины принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины, — сообщается в издании.

В числе запрещенных стран числятся Россия, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, Мьянма, Сербия, Судан, Белоруссия, Армения, Иран, Кыргызстан, КНДР, Лаос, Никарагуа, Сирия. Однако разрешено публиковать произведения уже умерших классиков или писателей, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию РФ.

Ранее ФАН сообщал, что украинская журналистка рассказала, как закончить войну в Донбассе. Киев должен прекратить боевые действия в регионе и начать выполнять Минские соглашения. Только взаимные уступки позволят остановить войну. Подобное решение было озвучено украинской журналисткой Олесей Медведевой в эфире местного телеканала.