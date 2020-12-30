Украинский генерал резко ответил Зеленскому на свое увольнение

Киев, 30 декабря. Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Комментарий он оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — написал Кривонос.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что крупный вооруженный конфликт с РФ станет серьезным испытанием для Украины, будет объявлен полный призыв в ряды ВСУ. Глава украинского государства выразил надежду, что подобный сценарий никогда не осуществится в реальности.

Кривонос раскритиковал идею Зеленского мобилизовать граждан для ведения тотальной войны с Россией. Он считает, что подобные меры могут стать причиной дезертирства, поскольку патриотизм на Украине не поддерживается «на уровне государства». По его мнению, мобилизационный резерв киевские власти должны воспитывать идеологически, и на это потребуются годы. Вечером во вторник Кривоноса уволили.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Новое украинское руководство обвинило Россию во «вмешательстве» в дела страны. Российская сторона все обвинения отвергает. Москва неоднократно говорила, что заинтересована в том, чтобы сосед преодолел экономический и политический кризисы.