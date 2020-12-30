Один человек погиб и трое пострадали после обстрела территорий Сирии

Дамаск, 30 декабря. Один человек погиб, еще трое получили ранения в пригороде Дамаска в результате израильского ракетного обстрела в среду, сообщает со ссылкой на военный источник агентство SANA.

По данным СМИ, все пострадавшие являются военнослужащими. Личность погибшего пока не раскрывается. Источник агентства отметил, что удар был нанесен из расположенного на севере Галилеи воздушного пространства. Часть ракет удалось перехватить силам противовоздушной обороны Сирии.

Ранее Генеральная дирекция радио и телевидения САР сообщила, что ракетному обстрелу со стороны Израиля подверглась сельская местность в окрестностях сирийской столицы. Остается неизвестным, что именно стало целью атаки. По данным различных СМИ, под удар попал пригород Дамаска Забадани.