Холодная погода ожидается в нескольких регионах России

Москва, 30 декабря. Похолодание в ближайшие пять дней ожидает Тюменскую, Томскую, Омскую Новосибирскую области, а также юг Красноярского края.

С прогнозом погоды в регионах с RT поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, — очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края», — рассказал синоптик.

Он добавил, что температура воздуха в течение пяти дней составит 8-12 градусов ниже нуля. Это коснется Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областей.

По словам Вильфанда, похолодание ожидается также в Хабаровском и Приморском краях. Там температура установится на 4-6 градусах ниже нормы.

Кроме этого, Вильфанд ранее заявлял ФАН, что жителей ряда российских регионов ожидает аномально теплая погода в январе. Синоптики рассказали, что температура выше нормы в январе прогнозируется в Курской, Брянской, Орловской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской областях, в Карелии, в Крыму, на западе Краснодарского и севере Красноярского краев, а также на северо-западе Якутии