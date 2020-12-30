Голикова призвала отказаться от алкоголя в период вакцинации от COVID-19

Москва, 30 декабря. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова настояла на необходимости воздержаться от алкоголя в течение нескольких дней при вакцинации от коронавируса.

По ее словам, в период вакцинации необходимо пожалеть свой организм и немного потерпеть «вокруг аппликации».

«Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему», — призвала Голикова в интервью РИА Новости.

В связи с этим вице-премьер порекомендовала помочь организму и не загружать его дополнительным стрессом для иммунитета таким, как алкоголь.

В начале декабря Голикова призвала воздержаться от употребления алкоголя за три дня до и после процедуры вакцинации от COVID-19. Запрета на распитие спиртных напитков нет, однако необходимо ограничить потребление алкоголя и лекарственных препаратов, которые оказывают воздействие на иммунную систему.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что среди привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V» аллергических реакций не выявлено. Минздрав РФ и Росздравнадзор следят за всеми побочными реакциями, которые может вызвать препарат, пояснил Гинцбург.

Разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина была зарегистрирована Минздравом России в августе этого года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. В медучреждения в первые два месяца 2021 года должно поступить около 6,5 млн доз «Спутника V», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.