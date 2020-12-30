Генпрокуратура РФ назвала регионы с ростом преступности в 2020 году

Москва, 30 декабря. Криминогенная ситуация в России в 2020 году остается относительно стабильной. Больший прирост преступности зафиксирован в Петербурге, Москве и Новосибирской областях.

Число преступлений выросло в 50 российских регионах в период с января по ноябрь 2020 года. В Петербурге неправомерных действий совершалось на 12,2 тыс. больше, чем в прошлом году. В Москве показатель вырос на 4,9 тыс., в Новосибирской области — на 4 тыс., сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Более 80% всех преступлений приходится на города и поселки городского типа, а в селах совершается каждое пятое. Снижение числа преступлений выявлено в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

В ведомстве отмечают, что общий уровень преступности в России снизился за последние три года. В том числе снижается показатель зарегистрированных убийств.

Дочь певицы Валентины Легкоступовой ранее обвинила третьего супруга матери Юрия Фирсова в краже 600 тыс. рублей. Родственники исполнительницы «Ягоды малины» подозревают, что он может быть причастен к смерти звезды.