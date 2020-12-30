Глава «Газпром-медиа» подтвердил догадки об убыточности «Дома-2»

Москва, 30 декабря. Реалити-шоу «Дом-2» было очень популярно у зрителей в начале и середине пути, однако теперь стало нерентабельным. Об этом заявил глава Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров.

Руководство телеканала ТНТ приняло решение закрыть шоу, так как проект оставался дорогим, но не окупался. Канал начал нести убытки, пояснил Жаров в эфире «России-24».

«В последние два года стал нерентабельным», — заявил он.

От стремительной потери аудитории «Дом-2» спасти не удалось даже с помощью изменений внутри формата. В результате ТНТ решил отказаться от проекта, что поддержали и в «Газпром-медиа», подытожил Жаров.

Финальный выпуск телепроекта выйдет на телеканале 30 декабря. Продюсеры шоу обещали удивить зрителя и подчеркнули, что реалити еще появится на экранах, но или на другом телеканале, либо на онлайн-платформе.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня ранее рассказала правду о зарплатах на проекте. По ее словам, продюсеры готовы платить участникам по 1 тыс. долларов в месяц, если они продержатся на шоу в течение трех месяцев. Тогда выплату участник получает единовременно. Если же его выгоняют раньше, то он не получает ничего.

Другой экс-участник шоу Рустам Солнцев ранее опроверг «переезд» телепроекта на другой канал. По его информации, СТС и «Пятница» отказались браться за дорогой проект, другие телеканалы пока не дают ответ.