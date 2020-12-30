Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в США

Вашингтон, 30 декабря. Американские специалисты выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса на территории США, сообщил губернатор штата Колорадо Джаред Полис.

«Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве», — заявил Полис.

Специалисты выявили эту разновидность коронавируса первыми в стране. Помощник министра здравоохранения и социальных служб США Бретт Джируар ранее в этот же день сообщил, что пока «британский» штамм коронавируса в стране не обнаружили, но «есть вероятность, что он уже присутствует в США».

Губернатор Колорадо отметил, что заболел мужчина в возрасте от 20 до 29 лет, сейчас он находится в изоляции. Местные власти подчеркивают, что в последнее время пациент дальних поездок не совершал. Полис напомнил, что, по данным ученых из Великобритании, новая разновидность COVID-19 «значительно более заразна».

Согласно информации Университета Джона Хопкинса, в США выявлено свыше 19,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 336,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Ранее президент международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова рассказала, какие страны смогут быстрее других справиться с коронавирусом. Основным фактором является охват вакцинацией большей части населения в кратчайшие сроки, что позволит остановить распространение инфекции.

Специалист обратила внимание на результаты социологических опросов о желании людей вакцинироваться. В России готовы вакцинироваться только 21% граждан, подчеркнула Шестакова.