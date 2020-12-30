Россияне заявили о проблемах трудоустройства из-за знака зодиака

Москва, 30 декабря. Согласно опросу сайта hh.ru, 28% россиян уверены, что их знак зодиака, сексуальная ориентация и внешность повлияли на результаты собеседования.

При этом 52% соискателей успешно прошли собеседование, несмотря на каверзные вопросы, и начали работу в организации. Всего 27% заявили, что ответы на вопросы не устроили работодателя и на работу их все-таки не взяли, сообщает ТАСС.

Семейное положение стало самым популярным вопросом от будущего начальства — об этом поинтересовались у 82% опрошенных россиян. Еще 9% были вынуждены сообщить свой знак зодиака, а вопросы о внешнем виде и политических взглядах услышали по 7% респондентов. Всего 3% соискателей ответили о своей сексуальной ориентации.

Опрос специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения выявил, что 42% жителей страны верит в успешность наступающего года в сравнении с нынешним. Из них 21% россиян верит в скорую победу над пандемией, а 9% ожидают подъема экономики, как недавно сообщил ФАН.