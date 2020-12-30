Епархиальный суд выступил за «извержение из сана» протодиакона Кураева

Москва, 30 декабря. Протодиакон Андрей Кураев подлежит извержению из священного сана. К такому выводу пришел Епархиальный суд Московской городской епархии.

Суд, на котором были рассмотрены сообщения о церковных правонарушениях Кураева, состоялся заочно. Протодиакон отказался присутствовать на заседании.

Лишить богослова сана предложили за «оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина в «Живом журнале». Суд нашел в его заявлениях «признаки хулы на церковь».

«В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола»», — отмечено на епархиальном сайте.

Решение церковного суда теперь должен утвердить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До этого его можно обжаловать.

Кураев прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть. Он заявил, что это не нужно воспринимать как межрелигиозный конфликт.