Глава РФПИ спрогнозировал введение COVID-паспортов в 2021 году

Москва, 30 декабря. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает введения COVID-паспортов в 2021 году. Мнением специалист поделился в эфире телеканала «Россия-24».

«Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными», — подчеркнул Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что система COVID-паспортов развивается во многих странах и в следующем году «они станут частью нашей жизни». По его словам, в том числе перелеты на самолетах будут допускаться по системам тестирования или по вакцинным паспортам.

Идею внедрения паспортов вакцинации для россиян, привившихся от коронавирусной инфекции, оценил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эта практика позволит россиянину в случае необходимости предъявить доказательство своей безопасности для окружающих, точные сроки, на время которых человек защищен от заражения и не представляет угрозы.