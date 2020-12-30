Томский вуз вошел в международный проект по изучению Арктики

Томск, 30 декабря. Томский государственный университет приступает к работе по изучению Арктики в рамках крупнейшего международного проекта «Пан-арктическая система наблюдений: осуществление наблюдений для нужд общества». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В научной работе принимают участие 36 научных организаций и программ, которые долгое время занимались глубокими исследованиями северных территорий — Арктики и Антарктики. Суть проектной деятельности состоит в получении комплексных результатов в междисциплинарных исследованиях для обеспечения развития и сохранения Арктики от стремительно изменяющихся глобальных условий. Отмечается, что финансирование исследовательского проекта составит порядка 15 миллионов евро.

В состав консорциума вошли 18 арктических и неарктических государств — Россия, Китай, Швеция, Норвегия, Германия, Канада, США и другие страны. Россию в составе объединения помимо ТГУ представит Институт океанографии им. Ширшова ДВО РАН.

«Наше участие в столь масштабном проекте стало возможным в первую очередь благодаря научному потенциалу и наличию разветвленной исследовательской инфраструктуры сети «SecNet», созданной в 2016 году под эгидой ТГУ», — подчеркнула директор исследовательского центра САЕ «Транссибирский научный путь» ТГУ Людмила Борило.

Многие исследования ТГУ и его партнеров по сети «SecNet» оказались весьма значимыми для проекта по исследованию Арктики. Ученые ведут мониторинг изменения окружающей среды — таяния вечной мерзлоты, изменения геохимического состава почв, появления новой растительности, изменения ареала животных, а также процесса эмиссии углерода — одной из главных составляющих парниковых газов. Результаты научных исследований ученых ТГУ внесут большой вклад в прогнозирование дальнейшей трансформации северных экосистем и позволят просчитать возможные экономические и социальные риски.

Людмила Борило подчеркнула, что несмотря на уже предпринятые значительные международные усилия, данные всесторонних наблюдений по-прежнему остаются неупорядоченными. По большей степени это обусловлено скоростью трансформации климата на планете и другими объективными факторами.

Работы над проектом будут вестись с 2021 по 2024 года. Ведущей организацией выступит Институт морских и полярных исследований им. Вегенера (Германия), который является одним из мировых лидеров в изучении взаимодействия океана и суши в Арктике и Антарктике. Кроме него в исследованиях будут принимать участие — Университет Лунда (Швеция), Норвежский полярный институт и Норвежский метеорологический институт, Программа по мониторингу и оценке окружающей среды Арктики Арктического совета (AMAP), INTERACT и другие.

Отмечается, что вузы не только будут обмениваться результатами научных исследований, но и проводить совместные работы с предоставлением исследовательских баз.

«Участие университета в проекте очень важно с точки зрения международного признания и позиционирования ТГУ как мирового лидера в области изучения глобальных климатических изменений и их последствий. Работа в проекте «Arctic PASSION» позволит расширить рабочие контакты и привлекать ведущих мировых ученых к исследованиям», — резюмировала Людмила Борило.

Кроме того, ученые из ТГУ получат доступ к большому количеству обновленных баз данных, а также возможность внесения информации в стратегические документы международных организаций о климатических процессах и их социально значимых последствиях, происходящих в арктической зоне.

Ранее ФАН сообщал, что биологи из Томского государственного университета первые в России провели масштабные исследования пресноводных рыб на предмет загрязнения микропластиком, чтобы в дальнейшем разработать нормативы для очистных сооружений.