Почему нам кажется, что у соседей трава зеленее? Откуда берется людская зависть и как перестать ее испытывать? Как оказалось, не многие из нас могут вынести счастья — а именно, счастье ближнего. Именно в такие моменты мы испытываем зависть. Эта эмоция, или другими словами чувство несправедливости, возникает у личности в момент сравнения себя с другим человеком. Но ведь его можно побороть! Мы решили разобраться в этой теме и задать вопросы психологу Грации Анкудиновой.

Откуда у зависти ноги растут

По словам специалиста, всякий раз когда человек завидует чужим благам, он сравнивает что-то свое с тем, что есть у другой персоны.

«Все родители сравнивали своего ребенка с другими : «Посмотри какая Маша молодец! Получила 5 за контрольную, а ты даже не можешь выполнить домашнее задание», «А вот Коля сам пошел заниматься в секцию бокса, а ты все время дома сидишь со своим компьютером», «У тети Любы такая вежливая дочь, всегда здоровается, не то что ты!».

К сожалению, список можно продолжать бесконечно, но именно такое, вроде бы, незначительное замечание, сделанное во благо родителями — служит толчком для развития низкой самооценки, которая и порождает эмоцию зависти.

В дальнейшем у человека закладывается жизненная установка «Я не достоин, я не соответствую, я недостаточно хорош»... А то что мы не понимаем и не получаем — мы разрушаем и обесцениванием.

Во время беседы с нашим изданием психолог привела и другой пример, который раскрывает причины зависти: родители могут не сравнивать своего ребенка с другими, но они сами являются людьми, которые зачастую испытывают эту эмоцию, а дети часто неосознанно копируют поведение и привычки своих родителей.

В любом случае, за завистью стоит низкая самооценка. Завидуя, человек сравнивает себя и свои блага с другими. То есть, вы не можете быть лучше человека, с которым себя сравниваете, именно он является пределом вашего успеха или определенным потолком ваших достижений.

Однако стоит понять, что люди, которые испытывают зависть сильно тормозят свои жизненные процессы — когда ты устанавливаешь себе так называемые потолки, ты и до потолка не допрыгнешь и потолок головой не пробьешь.

Как завидуют мужчины и женщины?

А есть ли отличия у зависти мужчин и женщин? На этот вопрос у специалиста нашелся ответ. Как оказалось, у зависти нет гендера. Зависть — ощущение несправедливости, душевная печаль по поводу чужого блага, которая присуща обоим полам.

Единственное отличие это то, что является предметом зависти у мужчин и у женщин.

Как правило мужчины завидуют:

• мужскому достоинству;

• более молодому и красивому телу;

• карьере;

• деньгам;

• мужчинам, чья женщина красивее их собственной;

• возрасту.

У женщин есть схожие пункты зависти, но все же они отличаются. Так, женщины завидуют:

• внешности;

• размеру груди;

• возрасту;

• кто замужем\кто не замужем;

• наличию детей.

Из этого видно, что примитивной основой зависти у всех является успешная реализация мужского или женского начала.

Действительно ли существует «белая зависть?»

Наверняка вам приходилось слышать от своих знакомых, что они испытывают по отношению к вам «белую зависть». Но существует ли она в действительности? Как нам рассказала эксперт, очень часто зависть разделяют на «черную» и «белую».

«Черная» зависть — сжирающее изнутри чувство несправедливости, которое вызывает бурю негативных эмоций и вопросов: «Почему ей все, а мне ничего?», «Почему у Ленки такой щедрый и заботливый муж, а мой даже цветочка не подарит», «Почему им можно, а мне нельзя».

«Логика черной зависти очень проста — я завидую тому, что он имеет. У меня этого нет и вряд ли появится. Но чем я хуже него? Значит, та вещь, которой он обладает, — плохая, и мне ни к чему».

«Белая» зависть — ее просто не существует. Все то, что называют белой завистью это обычная искренняя радость за человека. Так что можете быть спокойны, когда вам говорят о подобном чувстве ваши друзья или родные.

Однако существует конструктивная и деструктивная зависть, которая совершенно по-иному влияет на человеческие чувства, эмоции и ощущения.

Деструктивная или разрушающая зависть — эмоция самобичевания. Человек, начинает себя самостоятельно травить, появляется страх принятия на себя ответственности за действия, изначально не разрешает себе желаемых благ, чувствует себя недостойным.

Если долгое время не выпускать и держать в себе эту травящую эмоцию, то в скором времени завистника ждут психосоматические расстройства. Но, некоторым удается выпустить эту деструктивную эмоцию вовне, и тогда уже человек осуждает не себя, а переходит на общество «Вот они какие богатые, наворовали».

Зависть парализует волю, мешает человеку развиваться. Потому что он все время себя с кем-то сравнивает и держит фокус не на себе и своих успехах, а на ком-то другом.

Конструктивную зависть, в свою очередь, можно назвать самой результативной и положительной. Надо принимать блага и успех другого человека как вызов, как пример того, что может быть, как импульс к действию, импульс к прыжку и к победе!

Когда вы смотрите на достижения и успехи другого человека и у вас не возникает мысли: «Ммм, повезло тебе, фирму свою открыла, денег много получаешь», у вас в голове сразу проносится: «Я так рада за нее, смогла она — смогу и я. Нужно узнать, как она это сделала и тоже попробовать». Именно эту позицию можно назвать правильной, ведь ведет она не к личностной деградации, а наоборот — к успеху.

Поэтому психолог напомнила, что зависть — это довольно сильная эмоция, наполненная колоссальной энергией. Поэтому она рекомендовала направлять ее в нужное русло, в свое развитие, а не в самоуничтожение.

Как бороться с завистью

Все люди разные. Кто-то без проблем может сдержать эмоции и спрятать их в тайный сундучок, в то время другой человек буквально взрывается от переполняющих его чувств. Так как же побороть зависть? По словам психолога, все просто!

Для этого необходимо возглавить это чувство и прописать по пунктам, почему это происходит. А самое главное — перестать сравнивать себя с другими. Принять себя таким какой вы есть, принять свою жизнь такой какая она есть и принять все то, что происходит с вами кроме того, что вы можете изменить.

«Если вам не нравится работа — поменяйте ее, если вам плохо в вашем окружении — уходите оттуда, перестаньте бояться, цепляться и бегать. За все происходящее в жизни несете ответственность только вы».

Психолог подчеркнула, что не нужно себя ни с кем сравнивать, кроме себя вчерашнего. Только так можно побороть это пагубное чувство и начать совершенствоваться.