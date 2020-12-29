Врач-эндокринолог предупредила родителей об опасности для детей в новогодние каникулы

Новогодние праздники невозможно представить без сладостей, способных поднять настроение и детям, и взрослым. От самого слова «сладость» произошли такие, как «услада», «наслаждение», «сладкая жизнь». Сегодня коробка конфет или плитка шоколада — приятный знак внимания, а торт — неотъемлемая часть семейных и детских праздников.

В предновогодние дни количество конфет в доме, особенно где есть дети, значительно увеличивается. Корреспондент ФАН выяснил у врача-эндокринолога Ольги Черновой, какой вред могут нанести сладости при чрезмерном употреблении. По словам специалиста, если есть слишком много сладкого, то происходит нагрузка организма углеводами, а это, в первую очередь, приводит к избыточному весу, а во-вторых, к нагрузке работы поджелудочной железы. В итоге можно «заработать» сахарный диабет и панкреатит:

«Первые признаки начинающегося сахарного диабета — жажда, потеря массы тела и другие характерные признаки. Иногда от сладкого могут возникнуть и аллергические реакции. Родителям я бы порекомендовала прятать от детей конфеты, особенно в новогодние праздники, когда кругом заваливают подарками. Положили в шкафчик и закрыли на ключик. Конфеты, печенье, варенье, — это касается всего сахаросодержащего. Ну и сбалансированное питание – это относится не только к детям, но и всем взрослым-сладкоежкам».

Также врач-эндокринолог посоветовала стараться меньше употреблять углеводов, больше двигаться и обязательно гулять на свежем воздухе, что сегодня как никогда актуально, когда многие сидят по домам.

Однако многим людям это будет тяжело сделать, тем более в новогодние праздники. Есть мнение, что раньше людям приходилось употреблять много сахара, чтобы спастись от холода и выжить. Дело в том, что сладкое добавляет энергии и быстро утоляет голод. И теперь, на генетическом уровне, некоторые люди поедают конфеты, пирожные и шоколадки из-за инстинкта самосохранения.

При этом стоит помнить, что в состав сладостей с содержанием какао-бобов входят антиоксиданты, защищающие сосуды от разрушений. А благодаря вкусовым рецепторам, сладости отлично поднимают настроение и даже помогают бороться со стрессом, вырабатывая в организме гормон счастья — серотонин.

Из популярных полезных сладостей можно выделить зефир, сухофрукты, мед, суфле, мармелад и горький шоколад. Впрочем, детям больше по душе шоколад с начинками, желейные конфеты-тянучки с яркими красителями, консервантами. Вот, собственно, что сами дети говорят на этот счет:

«От сладкого не откажусь ни за что на свете! Люблю разноцветные вкусняшки, а больше всего М&М, шоколадные палочки. Могу есть до тех пор, пока мама не отберет!» — Соня, 6 лет.

«Люблю сладкое, но его не надо есть много, так как может быть кариес, после чего будут сверлить зубы… Я не знаю, какие сладости мои самые любимые, потому что когда я ем конфеты, то одна может быть вкуснее другой. А как узнаешь, пока все не попробуешь?» — Ярослав, 7 лет.

«Люблю сладкое, но не считаю себя сладкоежкой. Мне больше нравится что-нибудь солененькое, например, орешки», — Марат, 9 лет.

Чтобы избежать сахарозависимости у детей, психологи рекомендуют не запрещать, а разрешать. То есть дать ребенку свободу выбора: пусть он сам решит, когда и что из сладкого будет есть. Например, по выходным, в определенные часы или конкретное количество.

Диетологи советуют детям употреблять не больше 260 ккал из жиров и сахара в сутки, а также включить в их рацион говяжью печень и рыбу, содержащие хром, который нейтрализует уровень глюкозы в крови, уменьшая тем самым тягу к сладкому. Вместе с тем родители сами могут дома готовить родным и близким полезные и простые десерты: фруктовые коктейли, домашнюю пастилу, низкокалорийные чизкейки, лимонные кексы из цельнозерновой муки, овсяное печенье с изюмом — выбор огромен, как и количество рецептов в Интернете.

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