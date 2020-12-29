Ученые объяснили, почему пациенты с COVID-19 умирают от тромбоза

Мадрид, 29 декабря. Испанские медики объяснили смерти пациентов с COVID-19 в тяжелой форме от тромбоза чрезмерной активностью иммунных клеток-нейтрофилов, сообщает журнал JAMA Cardiology.

Ученые изучили образцы свернувшейся крови, взятые из коронарной артерии перенесших инфаркт пациентов с коронавирусом, и нашли в них следы нейтрофилов.

Кардиолог из госпиталя Мадридского автономного университета, руководитель проекта Ана Бласко полагает, что убивающие вирусы и микробы нейтрофильные экстраклеточные ловушки (НЭЛ) начинают хуже работать при тяжелой форме коронавируса. Например, они соединяются с тромбоцитами, что приводит к спонтанному формированию тромбов, а в итоге к инфаркту миокарда.

Избежать проблемы можно, если предотвратить образования в организме большого количества нейтрофилов или НЭЛ. Эксперты надеются, что им удастся проверить полученные данные и в ближайшее время оградить больных с тяжелыми формами COVID-19 от тромбоза.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что появление рубцов в легких и повреждение сосудов на стенке аорты приводят к сокращению продолжительности жизни. Коронавирус по большей части воздействует на сосуды во всех органах организма человека, уточнил специалист.