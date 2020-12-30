Путин подписал закон о новом расчете величины МРОТ в РФ

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера месячной оплаты труда.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении говорится о запрете снижать величину МРОТ.

Соотношение размера прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за прошедший год устанавливается в размере 42%. Это соотношение будет пересматриваться не реже, чем один раз в пять лет.

Закон устанавливает, что прожиточный минимум и МРОТ будут расти выше, чем если бы это рассчитывалось по старой методике. Они также будут расти больше, чем уровень инфляции.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что Совет Федерации одобрил новую методику расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Документ вступит в силу с 1 января следующего года.