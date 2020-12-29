Первая современная библиотека открылась в Томской области

Томск, 29 декабря. В Томской области появилась библиотека нового поколения с современным пространством и техническим оснащением. Об этом сообщает администрация региона.

Модельная библиотека в селе Октябрьском Томского района создана в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». По проекту все модельные библиотеки России получат современное техническое оснащение — электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг и бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке.

Октябрьская библиотека-филиал стала победителем конкурсного отбора Министерства культуры России на предоставление гранта в размере пяти миллионов рублей на ремонт и переоборудование читальных залов. Дополнительно было выделено 1,24 млн рублей из муниципального бюджета для проведения капитального ремонта крыши и стен библиотеки.

«Модернизация позволит учреждению идти в ногу со временем. Уверен, это будет способствовать сохранению интереса к библиотеке постоянных и привлечению новых посетителей», — сказал глава Томского района Александр Терещенко.

В 2020 году из федерального и областного бюджетов было выделено 10 млн рублей на создание шести библиотек нового поколения в Асиновском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском, Томском районах и городе Северске.

Ранее ФАН сообщал, что в Томске начались подготовительные работы по строительству новой школы и детсада в рамках национального проекта «Демография».