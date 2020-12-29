Навальный стал фигурантом дела о мошенничестве

Москва, 29 декабря. Против блогера Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, заявила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщила она.

По версии следствия, для нужд некоммерческих организаций (НКО) ФБК, «Фонда защиты прав граждан «Штаб», «Фонда правового обеспечения граждан», «Фонда организации и координации защиты прав граждан» и «Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года» с физических лиц были собраны пожертвования в размере 588 миллионов рублей.

Деньги предназначались только на цели этих организаций. Тем не менее, их фактический руководитель (Навальный) потратил на личные цели более 356 миллионов рублей из этой суммы. Например, блогер расходовал средства на «приобретение личного имущества», включая материальные ценности, а также на оплату расходов и «отдыха за границей», считают в СК.

Петренко отметила, что «собранные с граждан средства были похищены». По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.

ФАН одним из первых раскрыл, что с пожертвованиями, которые якобы собирает Навальный со своих сторонников, далеко не все чисто. В частности, в Сеть попали материалы, раскрывающие схемы финансирования провалившейся выборной кампании ФБК.

Оказалось, что никаких значительных пожертвований от «простых российских граждан» в копилке организаций Навального не имеется, в то время, как большая часть денег поступает на счета блогера от сотрудников самого ФБК.

Очевидно, таким образом ФБК и другие организации под патронатом Навального могут легализовывать деньги, которые они получают от иностранных источников, с тем, чтобы не попасть под определение «иностранного агента» и скрыть от своих сторонников этот постыдный статус.