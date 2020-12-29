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Ученый Калинкин рассказал, как работает мозг во время сна

Ученый рассказал, как работает мозг во время сна

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, куда девается сознание во время сна и как человеческий мозг работает ночью.

«Во время сна сознание человека никуда не девается. Оно сохраняется. У 30% людей наблюдается появление осознанных сновидений. То есть люди понимают, что находятся в состоянии сна. Некоторые даже могут управлять сновидениями», — сообщил ученый в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил, что сознание — это отражение взаимодействия головного мозга с окружающей средой, то есть компиляция и интеграция зрительных, слуховых, тактильных и других информационных потоков.

 

«К сожалению, до конца неизвестно функциональное значение сна. В течение всей ночи наш мозг «подбуживается» многократно. В час можно зарегистрировать от 15 до 21 подобного эпизода микропробуждений. При различных патологиях данных эпизодов еще больше», — отметил эксперт.

Калинкин объяснил, сон — это не пассивное, а, наоборот, очень активное состояние мозга. Процесс сна состоит из фаз медленного волнового и быстрого сна. К утренним часам происходит преобладание быстрого сна, то есть наш мозг готовится к пробуждению. Специалист подчеркнул, что головной мозг продолжает очень активно работать даже во время сна.

Ранее Калинкин рассказал, чем опасен недосып и можно ли выспаться впрок за новогодние каникулы.

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