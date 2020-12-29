Ученый Калинкин рассказал, как работает мозг во время сна

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, куда девается сознание во время сна и как человеческий мозг работает ночью.

«Во время сна сознание человека никуда не девается. Оно сохраняется. У 30% людей наблюдается появление осознанных сновидений. То есть люди понимают, что находятся в состоянии сна. Некоторые даже могут управлять сновидениями», — сообщил ученый в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил, что сознание — это отражение взаимодействия головного мозга с окружающей средой, то есть компиляция и интеграция зрительных, слуховых, тактильных и других информационных потоков.

«К сожалению, до конца неизвестно функциональное значение сна. В течение всей ночи наш мозг «подбуживается» многократно. В час можно зарегистрировать от 15 до 21 подобного эпизода микропробуждений. При различных патологиях данных эпизодов еще больше», — отметил эксперт.

Калинкин объяснил, сон — это не пассивное, а, наоборот, очень активное состояние мозга. Процесс сна состоит из фаз медленного волнового и быстрого сна. К утренним часам происходит преобладание быстрого сна, то есть наш мозг готовится к пробуждению. Специалист подчеркнул, что головной мозг продолжает очень активно работать даже во время сна.

Ранее Калинкин рассказал, чем опасен недосып и можно ли выспаться впрок за новогодние каникулы.