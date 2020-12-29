Фетисов дал совет россиянам, как с пользой провести новогодние каникулы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов не видит ничего плохого в том, что у россиян будут длинные новогодние праздники. Парламентарий рекомендовал использовать их с максимальной пользой для себя, в частности, побольше узнать о том, как прекрасна страна, в которой мы живем.

«У нас много красот внутри страны. Могу заверить, что таких мест, как у нас, мало где можно встретить. Если брать совокупность, похоже, другой такой страны в мире нет. Самая огромная территория мира предлагает нам вариацию красот, которые завораживают. Это и Дальний Восток, и Урал, и Сибирь, и Алтай, и Северный Кавказ. Это безграничное количество мест, куда можно и нужно поехать», — заявил Вячеслав Фетисов в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Сколько можно отдыхать? Нужны ли долгие новогодние выходные».

По мнению депутата, многие россияне с радостью проводят зимние выходные, общаясь с природой. Ситуация с коронавирусной пандемией создает для этого дополнительные стимулы.

«Люди в этих непростых условиях осознали, что у них есть возможность провести время в кругу семьи, что несмотря на то, что много всяких ограничений, можно с пользой проводить и эти дни», — отметил депутат.

В то же время период новогодних праздников, считает депутат, дает дополнительные возможности для поиска новых направлений развития руководителям регионов и предпринимателям.

«Я как посол ООН много сейчас общаюсь с внешним миром и вижу разворачивание экономики в другой формат. Речь идет о развороте вектора промышленности в сторону экологии и природы. Эта зеленая экономика предполагает ежедневный рабочий режим и дает возможность развивать регионы, которые сегодня не имеют такой возможности», — рассказал он.

В ходе пресс-конференции Фетисов также отметил, что алгоритм открытия авиасообщения в России вызвал большое количество вопросов у людей.