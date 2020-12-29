Ученый назвал опасность недосыпа

Санкт-Петербург, 29 декабря. Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, чем опасен недосып и можно ли выспаться впрок за новогодние каникулы.

«Известно, что люди и любые живые организмы погибают через семь суток полного лишения сна. Однако был поставлен рекорд нахождения без сна. В ходе специального эксперимента человек не спал 11 суток. По окончании эксперимента испытуемый проспал всего 17 часов и чувствовал себя полностью отдохнувшим и выспавшимся. Поэтому впрок, к сожалению, выспаться нельзя», — объяснил Александр Калинкин.

По словам эксперта, если человек пытается выспаться заранее, то его сон начинает ухудшаться в ночное время.

«В большинстве случаев люди пытаются компенсировать ночной сон утренним или дневным. Из-за этого уменьшается давление во время сна в вечернее и ночное время. Во время праздников люди вынуждены ложиться спать все позже и позже, поэтому после выхода на работу многие не могут заснуть в привычное время», — рассказал специалист.

Александр Калинкин подчеркнул, что даже небольшое лишение сна, например, на один час при норме семь-девять часов меняет активность нескольких сот генов, которые отвечают за развитие сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Вместе с тем, по словам эксперта, недосып сказывается не только на самочувствии, но и на качестве жизни, работоспособности и взаимодействие с коллегами.