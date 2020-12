Землетрясение в Хорватии: что известно на данный момент 

Полный трагических событий 2020 год подходит к концу, но уходить не спешит. Вслед за греческим островом Самос Балканский полуостров сегодня потрясли кадры хорватских городов, разрушенных в результате мощного землетрясения. Поисково-спасательная операция продолжается, с места поступают новые кадры разрушений, количество пострадавших растет.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о хронике печальных событий в Хорватии и подводит первые итоги произошедшей трагедии.

Эпицентром событий стал небольшой городок Петриня, расположенный примерно в 45 км к юго-востоку от столицы. Это уже второе землетрясение за сутки — за день до этого побережье Адриатики всколыхнули толчки магнитудой 5,3 балла.

К вечеру на смену им пришел ураган, затронувший территорию Сербии, Республики Сербской и прибрежных районов Черногории и Хорватии. Тесные улочки Старого города в Будве с утра было не узнать из-за сорванных ветром вывесок магазинов и разбитых кашпо.

Из-за разбушевавшейся стихии в море унесло визитную карточку курортной столицы Черногории — статую балерины, полюбившуюся туристам как символ города.

А в пригороде, в Бечичах, в результате ночного шторма на берег выбросило морскую черепаху. Из-за погодных условий большая часть города осталась без воды и электричества. Однако все это отошло на второй план, когда 29 декабря в 12:20 по местному времени в Хорватии были зафиксированы новые подземные толчки.

Как и вчера, землетрясение вновь произошло в районе города Петриня, но на этот раз оно отличалось большей силой. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 46 км к юго-востоку от Загреба на глубине около десяти километров. Подземные толчки длились около получаса, после чего была серия афтершоков.

По данным местных СМИ, помимо Загреба и Петрини их почувствовали жители сравнительно далеких Риеки, Вуковара и Сплита.

В сети вскоре появились первые кадры с места трагедии. На них видно, что большая часть города в руинах, его жители — в панике, спасатели пытаются вызволить из-под завалов пострадавших. Особым драматизмом среди репортажей с места событий отличилось видео канала N1 — на нем репортер в первые минуты после бедствия рассказывает о произошедшем, а на заднем плане раздаются душераздирающие крики матери, которая обнаружила под завалами тело своего ребенка.

Муниципальные службы сразу же начали оказывать помощь первым пострадавшим, к ним присоединился хорватский филиал организации Красный Крест.

Через два часа после произошедшего в город прибыли президент Зоран Миланович и премьер-министр Андрей Пленкович. Сеть облетело видео спасения из-под завалов четырехлетнего малыша и его отца.

Наибольший урон стихия нанесла двум хорватским городам Петриня и Сисак. Однако колебания были зафиксированы в соседних Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении и даже Венгрии. Жители последней выложили в сеть видео с раскачивающейся люстрой.

Earthquake that happened today in Petrinje of #Croacia ... This is how we felt in #Hungary #petrinja #earthquake pic.twitter.com/NUAn2aBI95

Итальянцы были напуганы возможным повторением трагедии. В Словении в связи с происшествием была временно приостановлена работа АЭС, а депутаты Государственного собрания (нижняя палата парламента) были вынуждены экстренно прервать заседание — спикер призвал всех присутствующих срочно эвакуироваться.

Землетрясение также прервало пресс-конференцию недавно избранного мэра Баня-Луки Драшко Станивуковича.

Cтихия застигла врасплох и градоначальника самой Петрини Даринко Думбовича.

А вот корреспондент Al Jazeera Balkans во время репортажа с места событий в первые минуты после трагедии запечатлел повторные афтершоки.

В результате землетрясения разрушена большая часть Петрини.

Мэр города Даринко Думбович вышел на связь с местным агентством и эмоционально рассказал о масштабах катастрофы, сравнив ее с бомбардировкой Хиросимы:

В городе Сисак повреждена больница — проходившим в ней лечение гражданам потребовалась эвакуация.

Часть хорватских городов остались без электричества, приостановлена работа общественного транспорта. Для устранения последствий и помощи экстренным службам в Петриню было направлено 300 военнослужащих. Жители открыли стихийные пункты сбора помощи пострадавшим.

Food and blankets being collected in Split Croatia, ready to be sent to Petrinja. There's 2-3 more locations across town where trucks are being loaded. My hometown is on another level ❤️???????? #PrayForCroatia pic.twitter.com/YNEOpTcThh