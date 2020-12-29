Экономист Елин рассказал, какие факторы могут привести к краху экономики США

Санкт-Петербург, 29 декабря. Руководитель аудиторской-консалтинговой компании «АИП» Сергей Елин считает, что США спокойно пройдут этап перехода власти от действующего президента Дональда Трампа к Джозефу Байдену. Но развитие политического кризиса, по его мнению, может привести к краху американской экономики.

«Данная смена руководителей не повлияет кардинально на ситуацию с пузырями в финансовой системе США. Это не тот фактор, который может обрушить экономику США», — заявил Сергей Елин в эфире медиацентра «Патриот».

Однако эксперт не исключает, что крах экономики США возможен.

«На это может повлиять фактор развития пандемии коронавируса или какие-то геополитические события. И политический кризис может обрушить экономику США. Но это не та ситуация, о которой мы говорим (голосование выборщиков 6 января. — Прим. ФАН). Данная смена власти произойдет достаточно незаметно», — пояснил Сергей Елин.

По мнению аудитора, устойчивость американской экономики и доллара, в частности, несмотря на его неконтролируемую эмиссию, дает то, что золотовалютные запасы большинства стран мира формируются в долларах США.

«Доллар очень плотно интегрирован в экономику многих стран, чего не скажешь о рубле», — отметил Сергей Елин, отвечая на вопрос, почему инфляция в США ниже чем в России.

Кроме того, стабильность экономики США, по его словам, обеспечивают их вооруженные силы и геополитические позиции на рынках мира.