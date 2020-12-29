Фетисов рассказал об эффективности зеленой экономики

Санкт-Петербург, 29 декабря. Нужно ли добавлять рабочие часы, чтобы добиться экономического успеха, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Трудиться надо. Создание рабочих мест — озабоченность любого губернатора. Экономисты должны просчитывать, как добавление или сокращение двух рабочих дней в неделе будет влиять на конечную экономическую ситуацию. Но, думаю, руководитель любого бизнеса понимает, что постоянный рабочий процесс — это возможность получения стабильного результата. Самое главное, что сегодня руководители умеют не просто считать деньги, но и предоставлять выходные и праздничные дни для того, чтобы люди могли отдохнуть и набраться сил», — объяснил он.

Политик также сообщил о новом направлении развития экономики.

«Я, как посол ООН, общаюсь с внешним миром. Сейчас происходит переход экономики в совершенно другой формат — зеленую экономику. Она предполагает круглогодичный рабочий режим и развитие регионов в сторону экологии», — добавил эксперт, отметив эффективность экономического направления.

Фетисов подчеркнул, при всех экономических сложностях у россиян есть постоянное желание отдыхать.