В Госдуме отметили безграничные возможности внутреннего туризма в России

Санкт-Петербург, 29 декабря. Алгоритм открытия авиасообщения в России вызвал большое количество вопросов у людей. Однако в нашей стране есть безграничные возможности для внутреннего туризма, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«С комитетом Госдумы не советовались по этому поводу. Алгоритм открытия стран вызывает большие обсуждения у людей. С другой стороны, если Занзибар открыли, значит, жизнь налаживается», — заявил Вячеслав Фетисов.

Политик также отметил, что в непростых условиях пандемии люди осознали, как важно проводить время с семьей. Однако многие все же скучают по летним каникулам. Тем не менее Россия предлагает безграничные возможности для внутреннего туризма, подчеркнул Фетисов.

Напомним, С 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновила авиационное сообщение с Великобританией. С 10 августа Россия возобновила авиасообщения с Турцией и Танзанией.

Ранее ФАН сообщил, Ассоциация туроператоров России внесла Занзибар в пятерку популярных туристических направлений 2020 года. За 2019 год в Танзании отдохнуло в общей сложности 6,5 тысячи российских граждан. Ожидается, что поток в уходящем году будет примерно сопоставим с прошлогодним.