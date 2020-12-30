Аналитики выяснили причины низких рейтингов партии Зеленского

Киев, 29 декабря. Социологические опросы зафиксировали падение рейтинга правящей партии Украины «Слуга народа». Эксперты проанализировали результаты исследований.

На Украине за лидерство борются три политические партии. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». Правящая фракция упала в рейтинге по результатам соцопросов. Аналитики напомнили, что националистическая политика усилилась, а президент Украины Владимир Зеленский так и не достиг мира в Донбассе.

Экономическое положение ухудшилось не только из-за пандемии, но и по причине коррупции. Страна оказалась под внешним управлением, пишет «Украина.ру». Все это объясняет непопулярность «Слуги народа».

Политолог Михаил Погребинский предсказал Зеленскому последний год на посту президента. По словам эксперта, люди будут смотреть на то, что сделал глава Незалежной.