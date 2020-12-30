Экс-заместитель генпрокурора Украины напомнил сакральную фразу Зеленского

Киев, 29 декабря. Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин рассказал, что президент страны Владимир Зеленский сам подписал себе «приговор».

Речь идет о сакральной фразе, которую Зеленский произнес на дебатах с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, напомнил Кузьмин. Тогда перед телекамерами и зрителями Зеленский сказал Порошенко: «Я — ваш приговор». Сейчас политик решил хитрить, выполнив лишь это предвыборное обещание и став для Порошенко приговором, но оправдательным, говорит Кузьмин.

«Сейчас ситуация изменилась на диаметрально противоположную: фактически теперь Порошенко через своих сообщников пообещал «стать приговором» действующему президенту», — говорит экс-заместитель генерального прокурора.

Одновременно с этим на местных выборах партии Зеленского и Порошенко формируют коалиции и сливаются в единую политическую силу, заключил Кузьмин.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко заявил, что Зеленский продолжает политику Порошенко.