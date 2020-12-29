Миссия ООН по Ливии хочет провести еще одну сессию переговоров до конца года

Нью-Йорк, 29 декабря. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала участников переговорного процесса по урегулированию кризиса в североафриканском государстве провести в среду, 30 декабря, дистанционную сессию.

Представители международной организации уже разослали делегатам приглашения на мероприятие, которое пройдет в режиме онлайн-конференции в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Отмечается, что им никак не удается согласовать кандидатов на ключевые должности в новые органы исполнительной власти.

Напомним, волеизъявление намечено на 24 декабря 2021 года. Дату ранее определили участники Форума политического диалога по Ливии, стартовавшего при поддержке ООН. В общей сложности в переговорах принимают участие 75 представителей Запада, Востока и Юга страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по данным арабских СМИ, следующая онлайн-конференция межливийских делегаций состоится уже после новогодних праздников – 5 января 2021 года.