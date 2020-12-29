Четыре человека умерли от COVID-19 в Ливии за сутки

Триполи, 29 декабря. Высший комитет по борьбе с коронавирусом (COVID-19) в Ливии объявил, что за последние 24 часа в стране зафиксированы 437 новых случаев заражения. При этом за сутки от заболевания скончались четыре человека.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число выявленных пациентов с COVID-19 в североафриканском государстве за все время пандемии достигло 99 350, из них вылечились – 70 412. Количество умерших составляет 1 444 человека.

Напомним, международные организации неоднократно привозили в Ливию медикаменты и средства индивидуальной защиты, однако гуманитарные конвои подвергались нападениям со стороны вооруженных группировок. В связи с этим в южном регионе наблюдается острый дефицит важных препаратов, в том числе инсулина. Также в больницах не хватает медицинского оборудования.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что американская журналистка Линдси Снэлл назвала главную причину стремительного распространения смертельно опасного заболевания на ливийской территории. По ее словам, оно спровоцировано переброской Турцией сирийских наемников для ПНС.