Закон «о врагах народа» или врагах России? Колонка Николая Столярчука

В декабре Госдума и Совет Федерации приняли закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иностранными агентами и занимающихся политикой в России на средства, полученные о иностранных источников.

Либеральные и антироссийские СМИ бьются против этого закона насмерть, стреляют из всех пушек. Критика данного закона даже попала в мультсериал Deutsche Welle «Заповедник» — это аналог антироссийского сериала «Куклы» Шендеровича на НТВ в конце 90-х или украинского сериала «Сказочная Русь», которым уничтожали репутацию Януковича и начинали пиар Зеленского. На мультики DW денег не жалеет, поскольку их эффективность была оценена в «незалежной».

Вместо конкретики по нормам закона нам пытаются эмоционально подогнать «иностранных агентов» под «врагов народа» и вспомнить 1937 год, а также напугать россиян тем, что теперь можно попасть под штраф после поздравления иностранного агента с днем рождения.

Необходимость данного закона назрела давно, не все СМИ в наше время являются юридическими лицами, некоммерческими организациями. Что делать с сайтами, каналами и группами, владельцами которых являются физические лица. Что делать с блогерами, которые никак юридически не зарегистрированы и имеют аудиторию, превышающую крупные СМИ.

Наша медиагруппа давно борется за легализацию в России Google и YouTube, которые ведут свою деятельность на территории нашей страны без открытия юридических лиц. Данные ресурсы подчиняются только законодательству США, блокируют и уничтожают десятки тысяч аккаунтов и постов патриотических СМИ, заявляя о неких мифических «нарушениях правил» или «угрозе коммерческим интересам», не указывая конкретных причин.

Сложность в том, что юридические лица, в том числе НКО, по российскому законодательству являются «правовой фикцией» — искусственно созданным субъектом права, который не обладает дееспособностью. Реальными субъектами правоотношений как в самом юридическом лице, так и в его отношениях с другими лицами являются физические лица. Которые активно пользуются такими возможностями и стараются уходит от ответственности за деятельность НКО по примеру Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией.

Существует и другая проблема: может ли общественное объединение действовать с момента проведения учредительного собрания и до момента подачи документов на государственную регистрацию? Кто будет нести ответственность за деятельность такого общественного объединения в указанный период, как не физические лица, его создающие?

Больше всего мне понравилось утверждение «эксперта» Deutsche Welle о том, что Россия ссылается «к весьма сомнительной зарубежной практике защиты от иностранного влияния». Что же он имел в виду? Американский «Акт о регистрации иностранных агентов» (FARA) принятый в США в 1938 году против пропаганды нацизма и коммунизма, который применяется к нашим СМИ. О борьбе с коммунизмом кстати, всячески пытаются умолчать, но до сих пор в демократической Америке действуют подобные нормы. Они принимались с 1918 года, содержатся в Акте о миграции и гражданстве (The Immigration and Nationality Act (INA), в настоящее время только ужесточаются со стороны США. Нормы данного акта запрещают членам коммунистических партий получить вид на жительство или гражданство США.

Не забыл «эксперт» и о бредовых санкциях против россиян, которых власти США безосновательно обвинили во «вмешательстве» в президентские выборы. Почему же за наших граждан никто не переживает, когда их задерживает Интерпол по надуманным объявлениям?! Почему мы забыли о санкциях против Федерального агентства новостей, преследовании RT и Sputnik?!

Давайте не будем слушать панику антироссийских СМИ и непонятных «экспертов», необходимо реально смотреть на вещи. Российские законы об иностранном вмешательстве мягче, чем те же американские, только правоприменительная практика способна показать действие нового законодательства.