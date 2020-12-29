Топ-5 холостяков российского шоу-бизнеса

Российский шоу-бизнес богат на привлекательных, остроумных и свободных мужчин. Некоторые из них настолько заняты работой, что не находят времени на личную жизнь. Другие же пока не встретили спутницу жизни и продолжают поиски. Топ-5 известных холостяков среди российских звезд — в материале ФАН.

Тимур Батрутдинов

Несмотря на попытки Тимура Батрутдинова найти свою возлюбленную на шоу «Холостяк», комик так и остается свободен. 42-летнему резиденту Comedy Club приписывают многочисленные романы, но ни об одном из них юморист не заявлял официально и не появлялся с избранницами на публике. Долгое время Батрутдинову приписывали роман с Ольгой Бузовой, но певица предпочла общество блогера Давида Манукяна. Комик неоднократно признавался, что готов расстаться с почетным званием холостяка и даже завести детей, но пока не смог найти ту самую.

Сергей Лазарев

О личной жизни Сергея Лазарева ходит много слухов — ему приписывали романы и с Полиной Гагариной, и с Ани Лорак. Однако певец не подтверждал эти отношения, заявляя, что, кроме дружбы, ничто его с этими девушками не связывает. Несмотря на то, что участник Евровидения не был женат, у него есть сын и дочь. Воспитанию наследников артист посвящает все свое свободное время. Но певец не отчаивается и надеется еще встретить свою вторую половинку.

Дима Билан

Певец Дима Билан не раз признавался, что пока не готов к серьезным отношениям. Исполнитель устоял даже перед чарами прекрасной модели Елены Кулецкой. Победитель Евровидения, кажется, нисколько не беспокоится из-за отсутствия спутницы жизни и наслаждается свободой. Артист посвящает все свое время работе, он постоянно гастролирует, с завидной периодичностью выпускает новые песни, а самое главное, остается крайне востребованным и популярным.

Егор Крид

Личная жизнь Егора Крида волнует миллионы его поклонниц. Певец неоднократно заявлял, что хотел бы видеть рядом с собой обычную девушку, а не знаменитость. По словам исполнителя, он вовсе не против брака, но пока не нашел достойную невесту. Между тем счет романов Крида идет на десятки, самый громкий и скандальный из них — с певицей Нюшей. О своей связи звезды рассказали только после расставания. Артист заявил, что причиной разрыва стало то, что в тот момент у него было мало денег, а также негативное отношение отца Нюши к начинающему исполнителю. Певица эти заявления бывшего возлюбленного отвергает. По ее мнению, причина расставания крылась в разнице мировоззрений.

Милош Бикович

Актер Милош Бикович проснулся популярным после роли в сериале «Отель Элеон». Юноша из Сербии сразил многих девушек своим обаянием, в том числе не устояла перед ним и актриса Аглая Тарасова. Роман Биковича и Тарасовой продлился недолго. Следующей избранницей актера стала модель Барбара Таталович, но и эти отношения быстро закончились. Судя по всему, сердце звезды «Холопа» свободно.