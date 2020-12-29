Охрименко признал, что Россия не собирается «нападать» на Украину

Сегодня каждый украинский политик прекрасно понимает, что никакой опасности со стороны Российской Федерации нет. Об этом в эфире киевского телеканала ZIK заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Небывалый ажиотаж вызвали слова президента Владимира Зеленского про тотальную мобилизацию в стране. Глава государства сообщил, что в случае «войны» с Россией в ряды Вооруженных сил Украины призовут всех — и мужчин, и женщин.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал президент.

Такими перспективами уже пугали в минувшие годы. Так, например, бывший лидер украинского государства Петр Порошенко тоже говорил, что в случае войны введет военное положение и начнет мобилизацию. Но даже он не дошел до того, чтобы призывать в армию женщин.

В свою очередь украинский эксперт Александр Охрименко считает, что обществу не нужно обращать никакого внимания на слова президента Владимира Зеленского. По его словам, на сегодняшний день каждый киевский политик прекрасно понимает, что Россия не собирается «нападать» на Украине, поэтому лидеру старены нечего бояться.

«Это смешно. Я не знаю, зачем Зеленский об этом заявил. Сегодня каждый прекрасно понимает, что нет никакой опасности со стороны Российской Федерации. Да, проблема Донбасса существует, но попытки решить ее при помощи раздачи оружия — абсурд. Зеленский либо оговорился, либо решил для красивого словца об этом сказать. Нам нужно не обращать на это внимание и не обговаривать подобные заявления. И тогда все будет хорошо. Вот появилась свежая новость о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос о раздаче оружия населению. Это же бред», — сказал Охрименко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей сообщил о том, что только одна страна может навести порядок на территории Украины. По его мнению, таким государством является Россия.