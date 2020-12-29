Экономист объяснил, в чем выгода длинных новогодних праздников

Санкт-Петербург, 29 декабря. Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов видит экономическую целесообразность длинных новогодних выходных в том, что за это время россияне покупают много товаров и услуг. Тем самым они создают производителям условия для выпуска большего количества товаров. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Капитализм так устроен, что нужно не только работать, но и тратить эти деньги. Это миф — думать о том, что, если отменить все выходные, если давать людям какие-то средства, чтобы они не спали по ночам и работали, у нас ВВП будет выше в несколько раз. Не будет. Потому что рост экономики и ВВП напрямую зависит от возможностей рынка и потребления», — сказал эксперт.

По словам экономиста, новогодние выходные — это дни большой продажи товаров и услуг.

«Это является их экономической функцией. Их смысл не в том, что все сидят по домам и ничего не происходит. Их функция в том, что в эти дни большое количество людей вовлекается в процесс потребления — приобретения товаров и услуг. И если здесь кто-то что-то теряет, скажем в производстве или на транспорте, это будет компенсировано объемами продаж», — пояснил Колташов.

А если люди будут работать без дополнительных выходных, без того времени, когда они могут тратить больше, считает эксперт, производители не смогут продать свои товары.

«Мировая экономика растет в тех же темпах, что и в XIX веке. Казалось бы, технологии сделали большой скачок, возросла производительность труда, а темпы роста остаются теми же, что и в XIX веке. Для роста необходимы платежеспособный спрос и время, которое люди имеют, чтобы потратить заработанные деньги. И новогодние дни для многих россиян — это период поездок, походов на культурные мероприятия, в кафе и рестораны», — рассказал Колташов.

Проблема только в том, отметил он, что не все люди могут правильно распорядиться этим временем.