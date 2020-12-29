Онищенко объяснил, почему необходимо сократить новогодние каникулы в России

Санкт-Петербург, 29 декабря. Почему необходимо сократить большие новогодние каникулы в России, рассказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Весь мир 2-го числа начинает рабочий год, одна Россия занимается десять дней непонятно чем», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что в кодексе законов о труде каникул нет.

«Есть отпуск, есть праздничные или выходные дни, есть отпуск без содержания. Но слова «каникулы» там нет. Само слово — незаконное. Да, у детей есть каникулы. Мы сами заканчивали вторую четверть в школе и до 10 января находились на каникулах. Но мы были школьниками. При этом вся страна и экономика не стояли. Школьные каникулы остались в прошлом. Даже у студентов в это время нет каникул, потому что они готовятся к сессии», — отметил эксперт.

Онищенко сообщил, что в 90-е годы была необходимость в отдыхе до 14 января.

«Тогда по полгода в госучреждениях не платили зарплату и откупались от людей. Поэтому с Нового года до старого Нового года каждый пребывал где мог», — объяснил он.

Политик также рассказал о «цене» новогодних каникул.

«Данные о скорой помощи с 1 по 10 января показывают рост пищевых и алкогольных отравлений, автомобильных алкогольных травм и ожогов из-за китайских петард, которые взрываются в руках. Это цена за кошмар, который мы называем каникулами. Это неправильно», — высказался эксперт.

Геннадий Онищенко отметил, что к новогодним праздникам добавили 7 января — празднование Рождества. Но этот день является государственным праздником. По мнению депутата Госдумы, остальные дни новогодних каникул нужно перенести на 1 мая. Он считает, что лучше провести время с пользой для потребительской корзины семьи и поехать сажать рассаду, нежели «потреблять дешевый некачественный алкоголь и объедаться холодцами».