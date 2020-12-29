Новогодние каникулы: отменить нельзя оставить

Впереди у россиян традиционные длительные новогодние каникулы. Хотя большая часть населения ждет их с нетерпением и радуется десятидневному отдыху, экономисты бьют тревогу — столь длительный отдых обходится нашей стране слишком дорого. Что важнее: традиция или экономика? Выходные в январе надо просто отменить или перенести на май? Действительно ли праздничные дни «влетают в копеечку»? В ходе эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, депутаты, экономисты и врачи обсудили плюсы и минусы столь длительных выходных.

Дискуссии относительно необходимости длинных зимних каникул ведутся уже давно. Сторонники выходных апеллируют тем, что новогодние каникулы давно уже стали традицией, к тому же это отличный шанс провести время с семьей. Противники длительного отдыха подсчитывают финансовые потери и утверждают, что большая часть населения все равно вместо продуктивного отдыха предпочитает алкогольные возлияния, поэтому — отменить, нельзя оставить. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко убежден, что столь длительный отдых — это бесполезное излишество.

«Весь мир начинает работать 2 января, но наша страна десять дней непонятно чем занимается. В кодексе «О труде» каникул нет. Само слово незаконно. Даже у студентов нет каникул, они готовятся к сессии. Это школьники отдыхают, а не вся экономика. В 90-е для длительных выходных были основание и субъективная необходимость — люди мотались в Турцию и покупали вещи. Но сейчас зачем нам это нужно?! — возмутился депутат. — Если в Санкт-Петербурге вы запросите данные от работников скорой помощи, то увидите рост отравлений, травм и ожогов. И ко всему этому безобразию мы добавили языческое действие — салюты, когда в руках детей взрываются китайские петарды».

По мнению политика, эти выходные дни лучше добавить к майским праздникам, «чтобы грядки садить». Схожую мысль относительно переноса январских выходных дней на май высказал и депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Я с начала 2000-х предлагал 31 декабря сделать выходным днем. Когда было принято решение о длинных зимних каникулах, то я сразу сказал, что лучше было бы сделать подобные каникулы в мае — вставить их в перерыв между 1 и 9 мая. Эти денечки надо добавить туда, было бы хорошо. Эта точка зрения осталась у меня до сих пор. Я считаю, что зима не самое лучшее время года для длительного отдыха», — заявил он.

Спикер пояснил, что все равно большая часть жителей нашей страны не могут позволить себе поездку на горнолыжные курорты или на море. Поэтому для встречи Нового года хватило бы трех дней — с 1 по 3 января — и выходного дня в Рождество.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников тоже высказался против новогодних каникул. Свою позицию он обосновал языком цифр.

«К сожалению, инерция общественного сознания и привычки пока доминируют среди населения. Эксперты уже устали считать и говорить о том, сколько мы теряем за эти дни. Согласно средним расчетам, которые были сделаны в начале десятилетия, этот отдых обходится в 1,5 трлн рублей. Это недосозданный ВВП. <…> По идее, надо уменьшить количество праздничных дней. Но эта точка зрения не самая популярная. И в следующем году, скорее всего, тоже придется долго отдыхать», — считает эксперт.

Однако он уверен, что постепенно общественное сознание изменится и ситуация с коронавирусом уже сдвинула дело с мертвой точки.

«Дело не в количестве рабочих дней или часов, а в том, что каждый рабочий час надо именно работать. Праздники — это следствие определенной национальной расхлябанности. И бороться с ними — это все равно что бороться с симптомами болезни. На рабочем месте мы чувствуем себя по-разгильдяйски. Но ушедший год поменял немного наше отношение и к работе, и к отдыху. Думаю, ментальные перемены обязательно состоятся. Тогда мы вопрос о праздниках обсуждать не будем потому, что это станет просто неактуально», — убежден Масленников.

За сохранение новогодних каникул выступил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Он уверен, что нельзя отнимать у людей традицию и они сами вправе решать, как проводить это время.

«Это традиция и семейные обряды. Надеюсь, Новый год нам всем принесет удачу и здоровье. В США таких каникул нет. А у нас все готовятся к отпуску, чтобы провести время с пользой. Я думаю, что жизнь меняется и люди проводят дни в соответствии с тем, как им хочется. Что касается переноса выходных на майские праздники, то грядки — дело постоянное. Не только в мае надо проводить дни в огороде. Кому-то нравится отдыхать летом, кому-то — зимой, поэтому найти общее решение не получится. Но многие с пользой проводят эти праздники», — заявил Фетисов.

По словам директора Института нового общества, экономиста Василия Колташова новогодние каникулы — это не только дань традициям, но и толчок для экономики. Он объяснил, что рост ВВП, о котором так беспокоятся противники длительного отдыха, зависит не только от производства, но и от потребления.

«На мой взгляд, не надо от этого избавляться. В Древнем Риме тоже существовали такие каникулы, но Римская империя пала не из-за этого. Поэтому не вижу повода отказываться от выходных дней. Капитализм устроен так, что надо не только работать и производить, но и тратить. Это миф, что человек должен только работать. Высокий рост ВВП напрямую зависит от рынка потребления. Людям необходимо время для встреч в кафе, ресторанах, покупки подарков, посещения культурных мероприятий. Это проблема лишь для отдельных людей, которые этим временем не могут правильно распорядиться и тратят его на примитивные удовольствия. Каникулы — это золотое время для сферы услуг, а разве можно говорить о зимнем туризме, например, если все будут работать?!» — обосновал свою точку зрения эксперт.

Он также привел в пример Северную Корею, где были введены «200-дневные трудовые бои», но расцвета экономики по-прежнему не наблюдается. Поэтому Колташов убежден, что дело не в количестве рабочих и выходных дней, а в их качестве. Человеку необходимо больше свободного времени, чтобы заниматься саморазвитием и повышением квалификации, и меньше рабочих часов, чтобы его работа была более эффективна.

«Если рабочий день составляет 12 часов, то человек утомляется: его производительность будет ниже, чем у того, кто работает шесть или восемь часов. Это факт», — убежден экономист.

Специалист положительно смотрит и на сокращение рабочей недели до четырех дней. С точки зрения экономического развития в этом есть несомненный плюс — «зачем нанимать двух людей, если можно нанять трех». По его словам, сокращение рабочей недели создает дополнительные рабочие места. Вслед за ростом занятости населения увеличивается и количество потребителей.

«Это не искусственное раздувание штата — это правильное распределение обязанностей. Один из ценнейших ресурсов, которого не хватает экономике, — время потребителя. У человека должно быть время, чтобы тратить. Эта схема работает многие десятилетия, рабочее время сокращается. И каждый раз кто-то не верит и кричит, что экономику ждет крах. Но в системе просто меняются некоторые компоненты, и она продолжает работать», — пояснил Колташов.

При обсуждении длинных зимних каникул руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин отметил, что в эти дни существенно возрастает риск угрозы здоровью граждан. На это есть две причины. Одна — это неправильный отдых: алкогольные возлияния, переедание и недосып. Второй фактор связан с тем, что люди в каникулярные дни пытаются оттянуть получение медицинской помощи потому, что «все равно никто не работает». Но позднее обращение к врачу зачастую чревато возникновением осложнений. Специалист также предостерег тех, кто собирается на каникулах «выспаться впрок». По словам эксперта, так человек сделает себе только хуже, поскольку снизится качество сна в ночное время. Для большинства людей норма сна — от семи до девяти часов. Этого времени достаточно, чтобы организм полностью отдохнул. В заключение Калинкин добавил, что в новогодние каникулы лучше не менять режим сна, иначе избежать недосыпов и встроиться в рабочий процесс после их завершения будет очень сложно.