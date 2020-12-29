Экономист оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий для работающих пенсионеров является необходимой, поскольку они нуждаются в дополнительных средствах. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Постановление Правительства России от 2015 года отменило индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ. Но поправки в Конституцию страны, принятые всенародным голосованием летом 2020 года, предусматривают индексацию пенсий всем категориям пенсионеров, в том числе и работающим.

На встрече с Владимиром Путиным председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратил внимание президента на вопрос о приостановленной индексации пенсий для работающих россиян. Он попросил российского лидера вернуться к этой теме и, возможно, дать поручение правительству «внимательно просмотреть этот вопрос». Путин согласился с тем, что возможность индексации пенсий для работающих россиян требует дополнительного рассмотрения.

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают, — отреагировал президент. — Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения».

Российский экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он очень позитивно оценил инициативу председателя ФНПР Михаила Шмакова.

«Несомненно, индексация пенсий для работающих пенсионеров является необходимой. Хорошо, что об этом ведутся разговоры. Ведь пенсионеры работают не из-за того, что им нравится трудиться, а из-за того, что им не хватает пенсионных выплат. Может, ситуация была бы другой, если бы у нас существовала практика возврата налога на добавленную стоимость (НДС) пенсионерам, который они уплачивают при оплате услуг ЖКХ, покупке различных потребительских товаров. Дело в том, что пенсионеры, получающие выплаты ниже среднего уровня, нуждаются в дополнительных средствах, поэтому и работают. Так что индексация является правильной», — считает экономист.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 1 января 2021 года на территории России вступит в силу множество законодательных изменений. Кроме всего прочего, произойдет индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,3%.